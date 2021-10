Accueil » Etude Electroménager connecté : un marché en hausse pour 2017 Etude Electroménager connecté : un marché en hausse pour 2017 Rédaction AfricaDaily 1281 Vues

Le site de comparaison de prix Idealo a mené une enquête sur les objets connectés en 2016 et 2017. Les résultats sont plus qu’éloquents : l’électroménager connecté a la côte auprès des particuliers.

Aspirateurs et lave-linges connectés : une demande croissante

L’étude menée par Idealo a été l’occasion de suivre pendant un an l’évolution de la demande mais aussi des prix des objets connectés. Et il semble bien que l’électroménager classique a des craintes à avoir ! Les lave-linge connectés sont les appareils électroménager les plus appréciés par les français. La demande a ainsi quintuplée entre juillet 2016 et juillet 2017. Grâce à leurs nombreuses options, des technologies plus économes et silencieuses, les lave-linge connectés sont demandés à 69% par les personnes souhaitant acquérir un nouvel appareil (contre 55% de demande en 2016). Cette tendance est aussi due à une baisse globale des prix : -34% en une année.

Les plus gros constructeurs de lave-linge connectés sont Samsung (32%), LG (28%) et Candy (13%).

D’un autre côté, on trouve les aspirateurs connectés. Eux aussi intéressent les français malgré leurs petits défauts. La faute à des appareils qui ne sont pas forcément aussi efficaces qu’un engin manuel. Il n’est pas rare qu’un aspirateur connecté se coince dans un endroit exigu ou n’atteigne pas tous les coins. Malgré tout, la demande a augmenté de 144% en une année ! Les prix n’ont cependant diminués que de 4% sur la même période. On note cependant que les aspirateurs classiques restent plus demandés que leurs homologues connectés.

Les plus gros constructeurs du secteur sont iRobot (38%), Ecovacs (17%) et LG (13%). J’avais d’ailleurs été plutôt convaincu par son modèle avec caméra de surveillance intégrée. En tout cas, il est clair que les aspirateurs connectés ont un bel avenir devant eux.

Frigo connectés : un marché en plein boom, mais des prix trop élevés

Les réfrigérateurs connectés commencent lentement mais sûrement à s’imposer. La période 2016-2017 aura vu la demande augmenter de 4600% ! Un chiffre à modérer cependant puisque la part d’acheteurs recherchant des modèles connectés n’a au final augmentée que de 3% sur la même période. Les frigos classiques restent ainsi les plus demandés par les utilisateurs. Le principal frein à l’achat reste le prix. Bien qu’il ait baissé en moyenne de 30% en un an, 52% des français affirment que les appareils connectés restent trop onéreux pour eux. Il faut en effet compter plus de 1000€ pour un réfrigérateur connecté.

Les constructeurs de frigos connectés rivalisent pourtant d’ingéniosité pour se démarquer. Ecran tactile, assistant vocal, surveillance du contenu… Les idées se bousculent et il ne fait aucun doute que dans quelques années tous nos réfrigérateurs seront connectés.

L’électroménager connecté semble donc se profiler comme une évolution naturelle dans nos maisons. Qu’en pensez-vous ? Possédez-vous déjà des appareils connectés pour l’électroménager ?

Source : https://www.idealo.fr/