Accueil » Actualité EasyTablettes : la location d’iPad simple et rapide Actualité EasyTablettes : la location d’iPad simple et rapide Rédaction AfricaDaily 193 Vues

Besoin de tablettes tactiles rapidement pour un événement ponctuel ? Le site EasyTablettes pourrait vous convenir. Voici toutes les informations utiles à connaitre sur ce site français.

Principe

Pourquoi louer une – ou des – tablette(s) ? Si un particulier n’y verra probablement pas beaucoup d’intérêt, il n’en sera pas de même pour une entreprise. Avoir à disposition un stock d’ardoises numériques peut s’avérer utile pour de nombreux événements :

Séminaires

Conférences

Présentations

Formations

Opérations de marketing

Etc…

Malgré la baisse du marché, les tablettes restent souvent très utiles, permettant un accès rapide à l’information, même en mobilité. Imaginons une entreprise qui souhaite réaliser une formation auprès de son personnel. Il sera bien plus avantageux de louer une centaine de machines sur une semaine que d’acheter ces tablettes. C’est ce genre de prestation qui est proposé par le site EasyTablettes.

Fonctionnement

EasyTablettes se veut très simple, s’appuyant pour cela sur un large parc de plus de 6000 machines. La page principale du site permet de faire réaliser un devis rapide qui vous permettra d’évaluer le coût de la location, transport compris. La durée du prêt et le nombre de machine est largement paramétrable : de 1 jour à deux ans pour 1 à 1000 tablettes ! Parmi les modèles proposés, on trouve des machines relativement récentes parmi les plus connues du marché comme la Surface Pro 4, l’iPad 2017 ou encore la Samsung Galaxy Tab S2.

Une fois la commande validée, les tablettes seront livrées au plus tard la veille de l’événement. Ces dernières sont pré-configurées afin d’être immédiatement utilisables. Il est possible de demander l’installation d’applications spécifiques selon l’événement à couvrir. Ici, un seul objectif : avoir du matériel fonctionnel dès l’allumage. Durant la période de location, rien n’empêche d’installer d’autres applications.

Pour le retour, une étiquette est fournie dans le colis. Un transporteur passe ensuite le lendemain de la fin du prêt pour récupérer le matériel. Difficile de faire plus simple !

Coût

Les tarifs dépendent en grande partie des modèles. Bien entendu, la durée de la location, la quantité de matériel que vous souhaitez louer et le lieu de livraison rentre aussi en jeu. Des accessoires et des antivols sont aussi disponibles. Vous pouvez voir tous les tarifs sur le site officiel.

A propos de EasyTablettes

EasyTablettes est un site français qui propose des locations d’iPad et autres tablettes, ainsi que des smartphones. Plus de 6000 appareils sont à disposition. La plupart sont des machines de 2017 reconnues pour leur qualité. Les plus gros OS sont représentés : Android, iOS et Windows 10.