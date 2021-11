Accueil » drone Mavic Air : DJI lève le voile sur son nouveau drone haut de gamme drone Mavic Air : DJI lève le voile sur son nouveau drone haut de gamme Rédaction AfricaDaily 217 Vues

Le leader incontesté du marché des drones vient de présenter officiellement le Mavic Air. Voici ce qu’il faut savoir sur ce petit drone haut de gamme pour grand public.

Le meilleur du Spark et du Mavic Pro

Imaginez un drone pliable doté d’une caméra 4K stabilisée sur trois axes. Imaginez que ce drone peut aussi se piloter avec des gestes de la main. Si vous rêviez d’un croisement entre le Spark et le Mavic Pro, alors DJI vient de réaliser ce rêve ! Le Mavic Air allie les meilleurs éléments des drones sortis ces deux dernières années chez DJI. Doté de bras pliables, l’engin tient dans la main grâce à ses dimensions réduites : 198 x 83 x 49 mm. Quand les bras sont dépliés, on passe à 168 x 184 x 64 mm pour un poids de 430 grammes.

Niveau performances, le nouveau venu n’a pas à rougir face à ses prédécesseurs. Si sa vitesse est supérieure à celle du Mavic Pro – 68 km/h contre 60 km/h – il bénéficie d’une moins bonne autonomie avec “seulement” 21 minutes en vol. La radiocommande – pliable elle aussi – offre une portée maximale de 4 km. De quoi assurer de jolies sessions de vol ! Les débutants pourront aussi réaliser des figures simples avec le contrôle gestuel déjà expérimenté sur le Spark. Et afin d’éviter tout risque de crash, le Mavic Air offre une détection des obstacles jusqu’à 20 m.

Pour la partie vidéo, DJI réalise encore des prouesses. Son drone est équipé d’une caméra 4K de 12 MP stabilisée sur trois axes. Cette dernière peut réaliser des vidéos UHD à 30 fps ou des ralentis en Full HD à 120 fps. L’angle de vision a aussi été agrandi à 85°, ce qui est supérieur au Spark et au Mavic Pro. On appréciera aussi la présence d’une mémoire interne de 8 Go pour enregistrer les vidéos. Une carte micro-SD est cependant recommandée, les vidéos 4K étant très gourmandes en espace.

Prix et disponibilité

Comme tous les drones de la marque chinoise, le Mavic Air ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Il est affiché officiellement à 849€, se situant ainsi entre le Spark à 600€ et le Mavic Pro à 1000€. La disponibilité est fixée officiellement au 28 janvier sur le site officiel de DJI. Un pack Fly More à 1049€ vous permettra de bénéficier de 2 batteries supplémentaires de 2375 mAh, d’hélices de rechange, d’un sac de transport, d’une station de recharge et pour terminer d’un adaptateur pour batterie.

D’ici là, vous pouvez déjà avoir un aperçu du petit drone dans sa vidéo de présentation officielle :

Pour notre part, nous sommes séduits par ce petit drone. Performant, simple à transporter, il regorge de bonnes idées. N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.