Mavic 2 Pro et Zoom : DJI renouvelle son drone grand public haut de gamme

Deux ans après le Mavic Pro, DJI dévoile les Mavic 2 Pro et Zoom. Ces drones risquent de mettre à mal les quelques concurrents encore en lice dans le marché du haut de gamme. Petit tour d’horizon.

Peu après sa sortie, le Mavic Pro est vite devenu une référence dans le marche des multirotors grand public et semi-pro. Et pour cause : il embarquait un vrai concentré de haute technologie, alliant performance et simplicité d’emploi. Il était cependant temps que la relève arrive. C’est chose faite avec les Mavic 2 Pro et Zoom.

Un châssis, deux caméras au choix

Visuellement, le Mavic 2 n’est pas très différent de son illustre ancêtre. Il conserve cet aspect de requin avec des bras pliables et la caméra situé dans le nez, placée dans une nacelle stabilisée 3 axes. DJI a cependant retravaillé l’aérodynamisme, assurant une diminution de 19% de la traînée. Le drone peut ainsi voler jusqu’à 72 km/h en mode sport. Son autonomie est aussi augmentée, passant de 24 minutes à 31 minutes grâce à une batterie de 3850 mAh. Il est aussi capable de détecter les obstacles à 360°, ce qui devrait éviter pas mal de crashs malheureux !

La distinction entre les deux nouveaux drones se fait au niveau de la caméra. Le modèle Pro embarque une caméra Hasselblad avec un capteur CMOS de 1″ à focale variable f/2.8 à f/11. Ce module peut filmer des vidéo UHD 30 fps avec un débit allant jusqu’à 100 Mbps. Le HDR est bien entendu géré. Ajoutez à ça des photos de 20 MP réalisables avec divers modes automatisés. Les amateurs de vues aériennes devraient y trouver leur bonheur.

Le Mavic 2 Zoom privilégie comme son nom l’indique les plans zoomés. La caméra passe à un objectif de même taille que le premier Mavic, mais se voit dotée d’un zoom optique 2x. Les clichés sont capturés en 12 MP, mais un mode permet d’utiliser le zoom pour coupler 9 photos entre elles et ainsi obtenir un rendu final de 48 MP. Les capacités vidéos restent les mêmes que pour le Mavic 2 Pro.

Prix et disponibilité

Ces petites drones ont bien sûr un coût non négligeable. Il faut investir 1249€ pour le modèle Zoom et 1449€ pour la version Pro. Les utilisateurs qui veulent aller encore plus loin pourront acquérir le pack Fly More à 319€. Il inclus deux batteries, un sac de transporteur, des adaptateurs et des accessoires de remplacement. De quoi voler de nombreuses heures et prendre des vidéos aériennes en toute quiétude.

Si vous craquez pour ce DJI Mavic 2, sachez qu’il est déjà disponible à la vente. Je vous recommande cependant d’attendre un peu, les prix devraient baisser d’ici quelques semaines, passant sous la barre des 1000€. Mais si vous achetez ce petit bijou volant, n’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.

