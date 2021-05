Accueil » Actualité Divertissement collecté – nouvelle fonctionnalité sur le chemin des tablettes Android Actualité Divertissement collecté – nouvelle fonctionnalité sur le chemin des tablettes Android Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Google a développé une nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android qui rassemblera tous vos plaisirs en un seul endroit sur la tablette. Le nouveau lieu de rassemblement s’appelle Entertainment Space et est destiné à vous simplifier la vie pour passer du temps avec la tablette. Au lieu d’avoir à aller dans différentes applications et à rechercher des livres, des films ou des jeux, vous pourrez entrer dans le nouvel espace de divertissement et obtenir ce que vous voulez.

L’espace de divertissement est divisé en trois catégories: regarder, jouer et lire. Dans la catégorie de visionnage, vous aurez la possibilité de louer ou d’acheter des films sur Google TV ou d’obtenir des recommandations de Youtube. Entertainment Space proposera également des suggestions de Hulu, Twitch et “de nombreux autres services”. On ne sait pas exactement qui sera compatible avec la nouvelle fonction et il est possible que cela diffère d’un pays à l’autre.

Sous l’onglet Jeu, vous pourrez choisir si vous souhaitez tester les nouveaux jeux qui vous sont recommandés en fonction de ceux auxquels vous avez déjà joué, ou si vous souhaitez continuer à jouer à quelque chose que vous êtes en train de faire. Certains jeux le seront également être disponible pour ce que l’on appelle le «jeu instantané», c’est-à-dire que vous pouvez les essayer sans les télécharger.

Si vous faites partie de ceux qui aiment lire des livres sur la tablette, la catégorie lecture dans Entertainment Space vous permettra de vous lancer dans les livres que vous lisez, vous pouvez obtenir de nouveaux livres recommandés et si vous souhaitez choisir un livre audio à la place, vous pouvez faire de même. Vous pouvez également relire des livres avant de choisir de les acheter.

Initialement, Entertainment Space n’atterrira aux États-Unis que sur les tablettes Walmart onn, mais plus tard cette année, la fonctionnalité sera déployée dans le monde entier sur les tablettes de plusieurs fabricants. Si vous êtes plusieurs utilisateurs de la tablette, vous pouvez créer plusieurs profils différents afin que chaque membre de la famille reçoive ses propres recommandations dans Entertainment Space.