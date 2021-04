Cuisine connecté : 5 innovations bientôt dans votre cuisine !

Les constructeurs débordent d’imagination pour améliorer les espaces de vie notamment les cuisines et leurs utilisations. Peu à peu, le mobiliers et les objets se connectent. Retour sur 5 innovations à venir.

Des caméras dans l’électroménager

Fini l’ouverture du four brulante pour vérifier la cuisson, votre four aura bientôt une caméra intégrée qui permet de contrôler la cuisson directement sur un écran externe ou sur votre smartphone.

On trouvera également une caméra dans son frigo, non pas pour surveiller ses aliments mais pour pouvoir vérifier son contenu quand on est au supermarché par exemple. Prenez votre smartphone, allumez la caméra à distance et vous n’oublierez pas d’acheter les aliments manquants.

Cette innovation est déjà disponible chez certains fabricants comme Siemens qui la propose en option sur toute sa gamme de réfrigérateur. Naturellement un sms vous sera envoyé si vous avez oublié de fermer le frigo ou si la température de certains aliments n’est pas respectée !

Je vous laisse imaginer les possibilités qu’offre ce type de fonctionnalité …

June : le four intelligent

June est l’innovation que vous allez vouloir (que je veux en tout cas ;)) ! Imaginez un four qui connaît tous les temps et façon de cuire ce que vous insérez à l’intérieur sans rien même lui dire. C’est ce que propose le four June qui est capable de peser, identifier et cuire à la perfection les aliments que vous lui proposez. C’est possible grâce à sa balance intégrée, sa caméra et sa connexion Wifi. Il suffit d’appuyer sur un bouton, indiquer la cuisson pour une viande et il ne vous reste plus qu’à attendre.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez suivre la cuisson en direct live depuis votre smartphone et partager les photos & vidéos.

Plaque à induction intelligente

Si en parallèle de votre four, vous avez besoin de cuire un plat, c’est là que les nouvelles plaques à induction interviennent. Panasonic propose des plaques intelligentes qui détectent les casseroles et optimisent la cuisson là où vous la posez. Fini les emplacements précis pour vos casseroles, toute la plaque est utilisable.

On retrouve d’ailleurs cette idée dans la cuisine du futur imaginée par Ikea où le plan de travail (en bois) se transforme à la demande en plaque de cuisson (voir ci-dessous).

Autre innovation bientôt chez vous, les plaques qui affichent les recette de cuisine via une tablette intégrée …

Des robots cuisinier

Les robots, tout le monde en parle et il pourrait prendre les commandes de votre cuisine d’ici quelques décennies (encore faut il le vouloir ?!). Une équipe de chercher allemand a mis au point un robot capable de cuisiner pour vous. Pour l’instant il sait faire des pancakes et des pizzas mais sa base de données sera vraisemblablement enrichis. Pire encore, il est capable d’apprendre si vous lui montrez comment faire …

Les chercheurs utilisent comme base le robot PR2, disponible chez vous demain pour 280 000$.

La fenêtre TV de Panasonic

Envie d’une nouvelle table de cuisine ? Panasonic a pensé à vous et a proposé lors du dernier IFA un concept de table télécommande couplée à une fenêtre qui tout naturellement se transforme en TV. Fenêtre le jour, cinéma le soir. Normal quoi !

La cuisine en 2025 selon Ikea

En avril dernier, Ikea et des étudiants Suèdois avaient présenté leurs idées de la cuisine telle qu’elle pourrait être en 2025 :

Vous pouvez découvrir certaines de ces nouveautés en vidéo via l’émission Culture Geek de BFM TV (notamment les plaques à induction et la fenêtre TV de Panasonic) :

https://www.youtube.com/watch?v=fxamUc5cs3g

On le voit la cuisine va peu à peu se connecter à Internet et aider ses utilisateurs à cuisiner plus facilement en supprimant certaines contraintes. Personnellement le four autonome me parait vraiment intéressant.

Et vous laquelle préférez-vous ?