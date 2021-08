Accueil » Actualité Cosmo Connected sécurise les deux-roues avec son feu connecté Actualité Cosmo Connected sécurise les deux-roues avec son feu connecté Rédaction AfricaDaily 343 Vues

Présente au CES de Las Vegas, la start-up française Cosmo Connected présente un petit module à installer sur un casque de conduite afin de protéger les deux-roues.

C’est une innovation qui intéressera certainement les motards qui, sur les routes, sont souvent les usagers les plus vulnérables. Sans révolutionner la pratique du deux roues, le petit module Cosmo Connected, présenté au CES 2017, peut s’avérer non seulement pratique, mais salvateur dans certaines situations.

Un feu intelligent pour gagner en visibilité

Pour résumer, il s’agit d’un feu que l’on va venir poser sur l’arrière du casque et qui va donner des informations aux personnes qui nous suivent, à hauteur d’yeux, et qui permettra d’alerter les secours en cas d’accident.

Alors que la start-up française Cosmo Connected, à l’origine de cette idée, rappelle les chiffres malheureux de la surreprésentation des deux-roues dans les accidents de la route, elle voit en ce module un moyen de rouler plus en sécurité.

En effet, dès que le motard décélère, le feu s’allume permettant de donner l’information à ceux qui le suivent en le faisant à hauteur d’yeux (au niveau du casque du motard). Couplé à une application, le module permet aussi de détecter un accident et de prévenir automatiquement les secours en envoyant par la même occasion la position géographique, ainsi que le profil médical (rempli par avance dans l’application). Enfin, l’application permet aussi de partager ses trajets en temps réel avec ses proches, ce qui a pour effet de les rassurer.

Pour ce qui est du module, avec sa forme courbée et son design futuriste, il viendra parfaitement se marier avec n’importe quel type de casque sans le dénaturer. On doit ce design à l’agence Elium Studio déjà récompensée par le passé au CES de Las Vegas.

Le feu, composé de 12 LED, ne s’allume que lorsqu’il ressent une décélération. À hauteur d’yeux, le feu doit permettre au motard d’être plus visible par ceux qui le suivent. Cette lumière peut faire office de warning pour signaler un danger aux autres usagers de la route. Les modes d’éclairage peuvent être réglés directement depuis l’application.

Une application pour accompagner les deux-roues

Celle-ci, complète et bien pensée, propose aussi des fonctionnalités de tracking en complément du feu. Cosmo Connected propose donc des outils qui peuvent sauver des vies, améliorer le partage de la route et rassurer les proches, voilà une ambition louable qui peut contribuer à une plus grande sécurité chez les motards puisque c’est là l’ambition première.

https://www.youtube.com/watch?v=34s7VaoStxo

L’autonomie annoncée de ce petit module qui embarque une batterie au lithium polymère s’élève à 450 minutes et sa recharge se fait via l’entrée mini-USB présente. Ne pesant que 150 grammes, il ne devrait pas trop se faire sentir à l’arrière du casque.

Prix et disponibilité

Commercialisé à partir de mai 2017, le module sera vendu à 99 euros. Visible sur le stand de la marque française à Las Vegas, il pourrait bien susciter un certain intérêt au pays des bikers.