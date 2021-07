Accueil » Actualité Conseils d’application : Windy – Application météo pour les passionnés Actualité Conseils d’application : Windy – Application météo pour les passionnés Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Windy, ou windy.app comme on l’appelle sur Android, s’adresse à ceux d’entre vous qui s’intéressent sérieusement à une activité de loisir ou à un sport dépendant de la météo et du vent, comme la voile, le ski ou le vol de drones. Ce n’est pas moins visible sur l’étiquette de prix, 56 SEK par mois est cher et vous devez avoir des exigences élevées pour être prêt à payer pour une application météo. Si vous n’êtes pas sûr d’appartenir au groupe cible, vous pouvez essayer gratuitement pendant 7 jours.

Dans l’application, vous pouvez choisir votre centre d’intérêt et un endroit préféré, et les prévisions météorologiques s’adaptent en conséquence. Vous pouvez également créer un widget météo pour ce que vous voulez voir et recevoir des notifications sur votre mobile lorsque les conditions météorologiques sont optimales pour votre emploi.

Les prévisions météorologiques présentées sont alors extrêmement techniques. Comment technique? Eh bien, vous pouvez choisir entre les modèles de prévision GFS27, WRF8, ECMWF et plus encore, ou pourquoi ne pas les comparer et voir en quoi les résultats diffèrent ? L’application explique les différents modèles de prévision, mais pour ceux d’entre nous qui ne sont pas des météorologues professionnels, ou peut-être des marins, il s’agit de plus d’informations que nous ne savons gérer. Et c’est bien.

Comme son nom l’indique, l’accent est mis sur la force et la direction du vent, et vous pouvez les présenter visuellement sur la carte dès maintenant et à l’avenir, de manière plus ou moins facultative, avec des flèches, des codes de couleur ou des données météorologiques traditionnelles. symboles. Donc, le tout n’est pas seulement une bousculade de chiffres lourds de faits. Selon le sport, vous obtenez bien sûr également la hauteur des vagues, la température et la profondeur de la neige.

Vous devez être assez sérieusement intéressé par la météo, ou l’importance de la météo pour vos loisirs, pour être prêt à prendre en compte et à interpréter les informations proposées. Si vous l’êtes, l’application vaut probablement aussi ses 56 SEK par mois. Mais pour les marins ordinaires du dimanche, c’est exagéré.