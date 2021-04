Accueil » Actualité Conseils d’application: mots de passe Dropbox | Mobile Actualité Conseils d’application: mots de passe Dropbox | Mobile Rédaction AfricaDaily 1 Vues

Au fil des ans, le service de stockage en nuage Dropbox a tenté d’étendre son activité avec de nouveaux services, mais la plupart n’ont laissé aucune impression durable. Cependant, l’application de mot de passe Dropbox Passwords semble avoir de bonnes chances de devenir permanente.

Une application de mot de passe est un endroit sécurisé où vous pouvez noter tous vos mots de passe pour divers services afin que vous n’ayez pas à vous en souvenir, un endroit qui à son tour est protégé par un mot de passe principal sécurisé. Ensuite, il est important que la personne avec laquelle vous stockez vos mots de passe soit une personne en qui vous avez confiance, et beaucoup ont déjà des documents importants dans Dropbox.

Vous n’avez pas besoin d’un mot de passe spécial pour l’application, il est lié à votre compte Dropbox et sur Iphone vous le déverrouillez avec FaceID. Depuis quelque temps déjà, vous n’avez pas besoin d’un compte de paiement dans Dropbox, mais un compte gratuit suffit. Vous recevrez une série de 12 mots de récupération qu’il est recommandé de noter et de conserver dans un endroit sûr, afin de pouvoir restaurer l’accès si vous êtes verrouillé.

L’application vous recommande également de connecter un ordinateur au service. en partie pour avoir les mots de passe synchronisés à plusieurs endroits, mais à partir de là, vous pouvez également importer des mots de passe enregistrés dans le navigateur. Vous pouvez choisir lesquels importer, et le tout peut devenir assez compliqué si vous ne perdez pas de vue. Vous pouvez également ajouter des mots de passe manuellement. Chaque entrée de mot de passe a quelques champs et tout est simple et facile à comprendre.

Vous pouvez également utiliser Dropbox Password pour vous connecter automatiquement aux applications et aux pages Web. Sur l’iPhone, il fonctionne de manière inhabituellement fluide car il utilise la même interface que le gestionnaire de mots de passe d’Apple. Dropbox Passwords devient simplement une autre source de mots de passe enregistrés qui vous permet de vous connecter rapidement aux pages Web avec FaceID.

J’ai testé un certain nombre de gestionnaires de mots de passe différents et je dois dire que Dropbox Passwords est l’un des plus élégants et faciles à utiliser. Il reste encore quelques choses, comme des interfaces vers les tablettes (sur l’iPad, l’application est affichée dans une petite fenêtre au milieu de l’écran), mais avec ce démarrage, elle a de bonnes chances de s’établir.