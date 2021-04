Concierge : Le bouton connecté pour gérer toute la maison

Concierge est un bouton connecté permettant à la fois de gérer l’ensemble des systèmes domotiques de votre maison, et de surveiller le domicile pendant votre absence.

Composé d’une cloche en aluminium brossé, d’un bouton en fibre de verre et d’un anneau lumineux, Concierge s’inspire directement des sonnettes de comptoir des hôtels traditionnels. Il tente en effet, comme son nom l’indique, de remplacer le rôle d’un concierge ou d’un majordome.

Il est prévu pour être installé dans l’entrée de votre logement. Lorsque vous quittez la propriété, il suffit de presser ce bouton pour lui indiquer votre départ. L’appareil va alors prendre en charge les différents systèmes connectés de votre maison pour vous soulager des tâches rébarbatives.

Concierge se charge d’activer l’aspirateur, de régler le chauffage, de verrouille les portes, d’éteindre les lumières… le tout au moment opportun grâce à un système d’apprentissage évolutif qui s’adapte à vos habitudes. Ceci contribue à humaniser la machine. Pour ce faire, l’application smartphone apprend à vous connaître à l’aide d’un système de questions/réponses intelligent et novateur.

En outre, son anneau lumineux permet de notifier l’utilisateur des changements ou des urgences. Si le temps se couvre, si une plante à soif, si le facteur est à la porte, Concierge émet un signal et envoie un message sur le smartphone de l’utilisateur.

Afin d’être compatible avec le plus grand nombre d’objets connectés et systèmes domotiques, Concierge multiplie les partenariats avec les marques de l’industrie. Pour l’heure, le bouton connecté est déjà associé avec des firmes de renom comme Parrot, Okidokeys, E.zicom et Netatmo.

Dessiné par le designer Adrien Ciejak d’Unistudio, cet appareil est à la fois sobre et élégant. Concierge sera disponible au deuxième trimestre 2016 pour 179 euros.