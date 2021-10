Accueil » drone XS809W contre TK110HW : quel est le meilleur drone pliant à moins de 50€ drone XS809W contre TK110HW : quel est le meilleur drone pliant à moins de 50€ Rédaction AfricaDaily 1942 Vues

Les drones pliants se démocratisent de plus en plus. Nous en avons testé deux sur le site : Visuo XS809W et Skytech TK110HW. Vendus au même prix (environ 50€), lequel est le meilleur ? C’est ce que nous allons voir dans ce comparatif complet.

Design

Si la plupart des quadricoptères se ressemblent, il en est certains qui marquent plus les esprits que d’autres. C’est le cas du mythique Mavic Pro de DJI. C’est pourquoi les concepteurs du Visuo XS809W ont repris le même design. On est clairement face à un clone du drone haut de gamme qui copie sans vergogne son illustre modèle. On retrouve donc un look aux lignes angulaires très agressives chez le XS809W. L’ensemble lui donne un petit air de requin.

De son côté, le Skytech TK110HW offre un design plus en rondeur. Il a l’avantage d’être disponible en deux coloris : rouge ou noir. Son aspect le fait ressembler à une voiture de course futuriste (avec un peu d’imagination).

Bien que le choix du design soit subjectif et soumis aux goûts de chacun, je nomme pour ma part le Visuo XS809W gagnant de ce premier round. Son aspect agressif et moderne le rend très agréable à l’œil.

Vainqueur catégorie Design : Visuo XS809W

Score total : Visuo XS809W 1 – 0 Skytech TK110HW

Caméra

Le second round opposera les deux drones sur leurs capacités vidéo. Le combat sera cependant de courte durée puisque c’est une égalité absolue. Les deux multirotors embarquent en effet des modules de 0.3 MP (720 x 480 px) avec des transmetteurs wifi. La qualité des vidéos et même des photos est plus que médiocre sur les deux drones. On est bien loin des drones conçus pour les prises de vue comme le Hubsan H109S par exemple.

Le XS809W et le TK110HW utilisent tous deux une application dédiée pour récupérer les images capturées sur un smartphone. Il n’y a pas de port micro-SD pour un enregistrement direct. En dehors de quelques clichés pour l’amusement, ces deux appareils ne sont clairement pas destinés aux prises de vues.

Vainqueur catégorie Caméra : Egalité

Score total : Visuo XS809W 2 – 1 Skytech TK110HW

Radiocommande

Arrivé au troisième point de ce comparatif, c’est le Visuo XS809W qui l’emporte de peu. Il m’a cependant déçu avec sa radiocommande lors de mon test. En effet, cette dernière reprend la forme d’une manette de XBox 360. Ce n’est pas vraiment un défaut en soi. Il s’avère malheureusement que la précision du throttle est plus que limitée. C’est pourtant un élément primordial sur un drone n’ayant pas de maintien d’altitude.

De son coté, la radiocommande du Skytech TK110HW est d’une très bonne qualité. Elle dispose d’une prise en main agréable et offre même un petit écran LCD qui indique la charge restante, la vitesse du drone et la qualité du signal. Pas mal !

C’est donc le Skytech qui rattrape son retard sur ce round et se place à égalité avec son homologue pliable.

Vainqueur catégorie Radiocommande : Skytech TK110HW

Score total : Visuo XS809W 2 – 2 Skytech TK110HW

Bras pliables

Grâce à leurs bras pliables nos deux drones peuvent jouir d’une transportabilité accrue. Mais là où le TK110HW offre un système de blocage, le XS809W se contente du minimum. Ce dernier voit donc ses bras se replier vers la coque en cas d’impact sous le mauvais angle. Les hélices peuvent alors se tordre et endommager la carlingue.

Cette situation fort désagréable (surtout pour le drone) ne risque pas de se produire sur le TK110HW. Une fois ouverts, les bras ne se fermes que si on appuie sur les boutons situés sous la coque. Une chute de plus de 7m – nez en avant – lors de mon test m’aura confirmé la solidité du système !

C’est donc le drone Skytech qui prend la tête grâce à ses bras pliables mieux protégés que ceux du Visuo. Notez d’ailleurs que les pieds du TK110HW peuvent eux aussi se replier. Si on installe les carènes, aucun des deux drones ne peut plus replier ses bras, c’est dommage.

Vainqueur catégorie Bras pliables : Skytech TK110HW

Score total : Visuo XS809W 2 – 3 Skytech TK110HW

Performances de vol

Fonctionnant avec des moteurs brushed, nos deux drones offrent des prestations correctes tous les deux. Bien évidemment, il ne faut pas s’attendre aux poussées démentes d’un racer brushless dopé à la batterie 4S ! Le XS809W offre cependant un peu plus de pèche que son concurrent en nous proposant 3 vitesses au lieu de 2 pour le TK110HW. Il s’avère aussi plus stable en sortie de flip. Le Skytech s’enfonce en effet très légèrement, ce qui n’est pas le cas du Visuo.

En revanche le TK110HW est plus agréable à piloter grâce à sa télécommande mieux conçue. Malgré tout, je donne le XS809W gagnant de ce round, mais ça se joue à un cheveu près de l’égalité.

Vainqueur catégorie Performances de vol : Visuo XS809W

Score total : Visuo XS809W 3 – 3 Skytech TK110HW

Autonomie

Nous arrivons presque au terme de ce comparatif et aucun des deux quadricoptères pliables n’est encore en tête. L’autonomie sera donc un point crucial. De son côté, le Visuo nous offre une batterie 1S de 900 mAh plus imposante que le modèle 1S de 850 mAh du Skytech. Le défaut majeur de l’accu du XS809W est d’être propriétaire. Impossible donc de l’échanger pour un modèle générique et potentiellement plus puissant. Le temps de vol est d’environ 9 minutes, ce qui est déjà pas mal.

De son côté le TK110HW nous propose une batterie générique avec une prise JST. Il est donc possible d’en changer à volonté si jamais ses performances ne vous conviennent pas. Le temps de vol obtenu est de 8 minutes environ, ce qui est un peu moins que notre clone de Mavic Pro.

Le combat est donc serré entre nos deux concurrents. Le Visuo s’impose cependant d’un cheveu avec une meilleure autonomie. Il peut en effet voler jusqu’à 11 minutes par temps plat, en vitesse 1 et sans faire d’acrobaties. Je vous recommande néanmoins le TK110HW si vous voulez plus de liberté pour la bidouille.

Vainqueur catégorie Autonomie : Visuo XS809W

Score total : Visuo XS809W 4 – 3 Skytech TK110HW

Prix

Nous arrivons au dernier point de ce comparatif. Tous les deux classés en entrée de gamme, nos drones asiatiques ont l’avantage d’être commercialisés à des prix très attractifs. Le Skytech TK110HW est vendu en deux versions : BNF (pilotage avec le smartphone) et RTF (avec la radiocommande). De son côté le Visuo Xs809W existe uniquement en RTF. Et globalement, son prix est inférieur à celui de son concurrent puisqu’on le trouve à 45€ contre 52€.

Acheter Visuo XS809W

Si vraiment vous faite l’impasse sur la radiocommande, alors le TK110HW est le moins cher en version BNF. Il est affiché à 41€ en moyenne. Je vous conseille cependant d’opter pour le RTF, bien plus agréable à piloter qu’avec un smartphone. Dans tous les cas, c’est encore le Visuo XS809W qui l’emporte, puisqu’il est moins onéreux avec sa radiocommande que son concurrent.

Acheter Skytech TK110HW

Vainqueur catégorie Autonomie : Visuo XS809W

Score total : Visuo XS809W 5 – 3 Skytech TK110HW

And the winner is…

Ça se joue à peu, mais c’est le Visuo XS809W qui sort vainqueur de ce comparatif. Copié sur le DJI Mavic Pro, il offre une meilleure autonomie et des performances de vol supérieures à celles du Skytech TK110HW. Ce dernier reste cependant un excellent drone pliable, notamment avec un meilleur système de blocage des bras et une radiocommande de meilleure qualité.

J’espère que ce comparatif vous aura permis d’avoir une meilleure idée des capacités de ces drones pliables. N’hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires.