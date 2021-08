Comparatif Gear S2 ou Gear S3, quel modèle choisir ?

La nouvelle Samsung Gear S3 vient de sortir dans les rayons. Faut-il pour autant abandonner la Gear S2 de 2015 ? Ce comparatif vous aidera à décider.

La toute nouvelle montre connectée de Samsung, la Gear S3, est une excellente smartwatch. Elle est cependant plus grosse et plus chère que la Gear S2. Ce comparatif est donc là pour vous aider à peser le pour et le contre avant un achat.

Notre test de la Gear S2

Notre test de la Gear S3

Design

Chacune des montres connectées de Samsung a bénéficié de deux designs différents. Ainsi en 2015 la Gear S2 s’est vue déclinée en version Sport et en version Classic. Plus onéreux, le modèle Classic faisait montre d’un look plus urbain (et d’un prix légèrement plus élevé).

En 2016, la Gear S3 est elle aussi déclinée avec deux looks différents : Classic et Frontier. Samsung s’est d’ailleurs clairement inspiré de la version Classic de 2015 pour ses nouveaux modèles. Mais la plus grosse différence entre les S2 et S3 est la taille. La nouvelle smartwatch est plus grosse et plus lourde que son ancien modèle, gagnant 10 grammes sur la balance et possédant un écran plus grand de 0.1″.

Si vous recherchez une montre discrète, la Gear S2 sera donc à privilégier. La version Classic permet de changer de bracelet (compatibilité avec les modèles 20mm). La Gear S3 est en revanche compatible avec les bracelets de 22 mm standards, ce qui permet de la personnaliser presque à l’infini. Discrétion ou design, que choisirez-vous ?

Performances

Sans grande surprise, la Gear S3 est plus puissante que la Gear S2. Le processeur Exynos 3250 se voit remplacer par le tout jeune Exynos 7270. La mémoire vive est aussi augmentée, passant de 512 Mo à 768 Mo. Le reste des spécifications reste quasiment identique : wi-fi 802.11 b/g/n, 4 Go de stockage, écran de 360 x 360 px.

On peut se demander si l’augmentation de puissance du processeur est vraiment justifiée, l’OS Tizen tournant déjà très bien sur la Gear S2. Au final, la différence se fera peut-être au niveau du haut-parleur, nouveauté apparue sur la Gear S3. Ce dernier permet d’écouter de la musique directement depuis la montre ou de l’utiliser comme kit mains-libres.

Si pour vous posséder l’appareil le plus puissant compte par dessus tout, alors on vous recommande de vous tourner vers la S3. Sinon, la S2 fera parfaitement son office malgré son âge.

Interface

Alors qu’Android Wear semble intéresser de moins en moins les constructeurs, Samsung pourrait tirer son épingle du jeu avec Tizen, son système d’exploitation pour les objets connectés. C’est la version 2.0 qui est intégrée sur les Gear S2 et S3. Les deux modèles utilisent le même système de couronne rotative pour naviguer dans l’interface. Les différences seront donc minimes entre les deux montres connectées.

Tizen s’appuie d’ailleurs beaucoup sur S-Health pour afficher vos informations sportives : nombre de pas, calories dépensées, etc.. Il sera difficile de départager les deux smartwatches sur leur fonctionnement, mais on vous recommande un peu plus la Gear S3 si vous voulez profiter de quelques options en plus comme la musique sur la montre par exemple.

Autonomie

L’autonomie est souvent la bête noire des montres connectées. Si la Gear S2 tenait environ deux jours, la Gear S3 s’en sort mieux avec jusqu’à quatre jours en fonctionnement. Un bon score permit par l’adjonction d’une batterie de 380 mAh.

Bien évidemment, tout dépend de votre utilisation. Si vous activez le wi-fi, le GPS et l’écran en permanence, vous serez bon pour une séance de recharge tous les deux jours.

Concernant la recharge, Samsung a gardé le même principe de socle sans-fil d’une année à l’autre. Il suffit de fixer votre montre qui sera maintenue magnétiquement sur le socle. Si vous recherchez donc une smartwatch avec une bonne autonomie, nous vous recommandons clairement la Gear S3, bien meilleure que la Gear S2 sur ce point.

Prix

Nous arrivons maintenant au point qui sera probablement décisif pour beaucoup d’entre vous. Plus grosse, plus puissante, la Gear S3 est aussi plus chère que l’ancien modèle. Elle est commercialisée à 399€ alors que la Gear S2 coûtait 349€ lors de sa sortie en 2015. Un surcoût de 50€ qui n’est pas forcément justifié. L’âge aidant, elle s’affiche maintenant à 300€ environ, ce qui reste cher même pour une montre connectée.

Quant à la Gear S2, elle est en fin de vie et se trouve maintenant à moins de 200€ sur de nombreux sites Internet.

Gear S3

[priice_widget keywords=”Gear S3″]

Gear S2

[priice_widget keywords=”Gear S2″]

Conclusion

Faut-il se jeter sur la toute nouvelle Gear S3 ? Pas forcément. En effet, cette toute nouvelle smartwatch est relativement coûteuse sans pour autant apporter de vraie révolution. Un possesseur de Gear S2 ne verra pas énormément de différences avec le nouveau modèle.

Si vous cherchez une montre connectée à moins de 200€, la Gear S2 est encore tout à fait valable. Si en revanche votre budget est suffisamment élevé, la Gear S3 devrait vous satisfaire, étant l’une des meilleures smartwatches du marché.

Garmin : la bonne alternative

Bien que ce comparatif se concentre sur les montres high-tech de Samsung, vous vous demandez probablement vers quelle marque vous tourner pour trouver une alternative viable.

Actuellement notre choix va à Garmin. Les montres américaines n’ont rien à envier à Samsung, bien au contraire. Leur design est conçu pour tous les goûts : urbain, sportif, chic …

Profitant de l’expérience du constructeur, ces smartwatches sont réputées pour la qualité de leur suivi GPS. Ce sont donc des alliées idéales pour les sportifs cible depuis le début du constructeur. L’interface tactile de la plupart des modèles permet d’ailleurs de profiter de graphiques bien plus précis que les montres connectées de Samsung et d’une interface facile à prendre en main.

On notera aussi l’autonomie impressionnante de ces tocantes qui utilisent des écrans réflectifs très économes en énergie. En règle générale, une montre Garmin peut tenir 4 ou 5 jours avec l’écran allumé en permanence.

Cette débauche de technologie a toutefois un coût. Ces smartwatches valent entre 150€ et 1200€ pour les modèles de luxe. Nous vous recommandons ainsi d’acheter votre montre Garmin sur ocarat.com. Cette boutique pratique des réductions permanentes, ce qui permet de bénéficier de prix bien plus bas que les tarifs officiels de la marque américaine.