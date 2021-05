Comment bien choisir son Apple Watch ? Notre comparatif !

Vous voulez remplacer votre vieille toquante qui ne donne que l’heure ? Vous avez opté pour une Apple Watch, mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Notre comparatif vous explique les différences entre Apple Watch, Watch Edition et Watch Sport.

L’Apple Watch est apparue pour la première fois à la fin de l’année 2014, mais ce n’est que dans le courant de l’année 2015 qu’on a pu la porter à son poignet (relire notre test). Si elle n’est pas exempte de défauts, elle possède aussi de nombreuses qualités qui font d’elle l’une des meilleures montre connectée du marché. Si vous hésitez sur le modèle, alors on vous aide à y voir plus clair.

Fonctionnalités identiques

Avant d’aller plus loin, il est bon de rappeler aussi que tous les modèles d’Apple Watch propose les mêmes fonctionnalités qui sont basées sur watchOS. Entre les trois modèles d’Apple Watch, seul le design et le prix change :

Prix Apple Watch

Prix Apple Watch Sport

Les fonctionnalités ne rentreront donc pas en ligne de compte dans le choix de sa montre signée Apple. D’ailleurs, comme on le rappellera plus loin, ces fonctionnalités sont appelées à évoluer avec le temps au gré des mises à jour du système d’exploitation de l’Apple Watch.

iPhone obligatoire !

Commençons par le commencement. L’Apple Watch est une montre connectée non autonome. À l’inverse d’une montre classique, vous allez devoir coupler votre montre avec un iPhone (et seulement un iPhone, même pas un iPad ou un iPod touch). De plus, en dessous d’un iPhone 5, vous ne pourrez pas non plus utiliser la montre.

L’iPhone est donc l’appareil qui va servir à paramétrer la montre, via l’application Apple Watch, voir à la mettre à jour. Si vous avez opté pour l’achat d’une Apple Watch, vous avez certainement un iPhone, sinon, vous savez dès lors que votre investissement sera plus conséquent.

38 ou 42 ?

38 et 42 sont simplement les deux tailles disponibles puisque selon la taille de votre poignet, vous pourrez opter pour une montre faisant 38 mm ou 42 mm. Comme les idées reçues ont la vie dure, il est souvent dit que le modèle 38 est un modèle féminin et le modèle 42 est un modèle masculin. Alors c’est vrai, physiologiquement les hommes ont des poignets souvent plus gros que les femmes, mais pour autant, la taille de la montre n’est pas associée à un genre.

À vous de voir, en fonction de la taille de votre poignet le modèle qui vous conviendra le mieux. L’idéal étant de trouver un revendeur pas très loin de chez vous, idéalement un Apple Store, pour l’essayer et voir laquelle des deux tailles est faite pour votre poignet.

Aluminium, acier ou or ?

En réalité, c’est une fausse question, car, comme on le verra plus bas, la qualité du matériau fait évoluer le prix. Si à cette question vous étiez tenté de répondre or, vous verrez que le tarif risque de réfréner fortement vos ardeurs d’achat.

Si vous n’êtes pas à 250 euros près, ce dont on peut douter fortement, vous vous poserez peut-être la question du matériau.

L’Apple Watch Sport est le modèle de base et elle propose un châssis en aluminium disponible en quatre coloris, argent, gris sidéral, or jaune et or rose. En fonction de vos goûts, de vos vêtements, du bracelet que vous désirez lui mettre, vous aurez l’occasion de personnaliser votre montre. Cet aluminium anodisé est de très bonne facture, la montre est livrée par défaut avec un bracelet (qui peut-être coloré) en fluoroélastomère et un cadran en verre ion-X. Même si les matériaux utilisés sont moins nobles que pour les modèles supérieurs, la montre s’avère très solide et résistante et son rendu est impeccable. En bref, vous ne la casserez ni ne la rayerez facilement.

est le modèle de base et elle propose un châssis en aluminium disponible en quatre coloris, argent, gris sidéral, or jaune et or rose. En fonction de vos goûts, de vos vêtements, du bracelet que vous désirez lui mettre, vous aurez l’occasion de personnaliser votre montre. Cet aluminium anodisé est de très bonne facture, la montre est livrée par défaut avec un bracelet (qui peut-être coloré) en fluoroélastomère et un cadran en verre ion-X. Même si les matériaux utilisés sont moins nobles que pour les modèles supérieurs, la montre s’avère très solide et résistante et son rendu est impeccable. En bref, vous ne la casserez ni ne la rayerez facilement. L’Apple Watch « classique » est une montre d’une gamme supérieure disponible en deux coloris, le gris de l’acier inoxydable et en noir acier. Si de base le bracelet est lui aussi en fluoroélastomère, le cadran est fait en cristal de saphir dont la propriété principale est sa résistance aux chocs et aux rayures.

est une montre d’une gamme supérieure disponible en deux coloris, le gris de l’acier inoxydable et en noir acier. Si de base le bracelet est lui aussi en fluoroélastomère, le cadran est fait en cristal de saphir dont la propriété principale est sa résistance aux chocs et aux rayures. L’Apple Watch Edition, dont le prix la rend inaccessible ou presque a beaucoup de potentiels acheteurs de la montre, propose de son côté deux coloris. Vous pourrez choisir entre un or rose et un or jaune. Seul le matériau du châssis se démarque de la Watch « classique », car pour le reste, on retrouve de base un bracelet en fluoroélastomère et un écran en cristal de saphir.

Assortir son bracelet

Par défaut, l’Apple Watch toutes éditions confondues est livrée avec un bracelet en fluoroélastomère qui est un plastique souple et résistant. Si ce bracelet est de très bonne facture, possédant de multiples couleurs et un fermoir à clou qui tient très bien, vous aurez peut-être envie de quelque chose de plus « classe ». En effet, le bracelet en fluoroélastomère est aussi appelé bracelet sport, et si vous ne faites jamais de sport, vous allez peut-être vouloir partir sur un autre type de matériau comme le cuir ou le métal.

Apple a fait un gros travail sur la conception de ses bracelets et l’on en trouve une très belle gamme sur le site de la firme à la pomme, malheureusement plutôt cher. Du bracelet en maillon milanais avec sa fermeture magnétique au bracelet à maillons en acier inoxydable ou le bracelet en cuir Venezia matelassé, vous aurez l’embarras du choix si vous avez au minimum 169 euros à mettre dans un tel accessoire. À noter que vous pouvez choisir le bracelet au moment de la commande, ce qui alourdit la note.

Heureusement, les sites marchands comme Amazon regorgent de bracelets disponibles pour l’Apple Watch à des prix bien plus abordables que ceux pratiqués par Apple. S’il semble que la qualité et la finition ne soient pas forcément toujours au même niveau que ce que propose Apple, nul doute qu’il y a de très bons bracelets à des pris raisonnables (en dessous de 50 euros).

Les différences de prix

Normalement nous aurions dû aborder le thème du budget en premier, car c’est souvent celui qui oriente l’achat. Seulement, si vous êtes intéressés par une Apple Watch, vous avez déjà certainement une idée de son prix (élevé) et la question du budget devient dès lors un critère de réflexion moins central. Si votre enveloppe ne dépasse pas les 500 euros, vous ne regarderez même pas du côté de l’Apple Watch « classique » qui apparaît dès lors comme hors de portée.

Prix Apple Watch

Prix Apple Watch Sport

L’Apple Watch Sport est la montre « premier prix » chez Apple. Elle démarre à 399 euros dans sa version 38 mm pour monter jusqu’à 449 euros dans sa version 42 mm. Si de nombreuses promotions sont faites sur la montre de temps en temps, la rendant disponible à moins de 400 euros dans les deux tailles, elle peut aussi se trouver en occasion à près de 300 euros. Si le budget d’un tel achat reste conséquent, c’est l’enveloppe minimum pour espérer mettre autour de son poignet une montre pommée.

est la montre « premier prix » chez Apple. Elle démarre à 399 euros dans sa version 38 mm pour monter jusqu’à 449 euros dans sa version 42 mm. Si de nombreuses promotions sont faites sur la montre de temps en temps, la rendant disponible à moins de 400 euros dans les deux tailles, elle peut aussi se trouver en occasion à près de 300 euros. Si le budget d’un tel achat reste conséquent, c’est l’enveloppe minimum pour espérer mettre autour de son poignet une montre pommée. L’Apple Watch « classique » démarre elle à 649 euros dans sa version 38 mm et grimpe à 699 euros pour la 42 mm. À presque 700 euros la montre, il faut vraiment bien cibler ses besoins avant d’en passer par la case achat.

démarre elle à 649 euros dans sa version 38 mm et grimpe à 699 euros pour la 42 mm. À presque 700 euros la montre, il faut vraiment bien cibler ses besoins avant d’en passer par la case achat. L’Apple Watch Édition, même si elle semble plutôt bien se vendre, s’adresse à un public particulier puisque ses tarifs à 11.000 euros (38 mm) et 13.000 euros (42 mm) en font un produit de luxe.

Comme vous avez pu vous en rendre compte, même si le prix conditionne souvent l’achat, d’autres critères sont toutefois à prendre en compte avant de s’offrir (ou d’offrir) une Apple Watch. Apple, conscient de la relative cherté de son produit, a mis en place dans ses Apple Store un système qui permet d’essayer avant d’acheter.

Si votre hésitation porte sur les possibilités qu’offre cette montre, vous pouvez toujours allez faire un tour du côté de notre test pour en savoir un peu plus sur celle-ci. Toujours est-il qu’il faut bien garder à l’esprit qu’une montre connectée est aussi appelée à évoluer dans le temps, en même temps qu’évoluera son OS. De ce côté-là, on peut faire confiance à Apple pour introduire de nouvelles fonctionnalités dans les mois et les années à venir.