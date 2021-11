Accueil » Actualité CES 2018 : toutes les nouveautés objets connectés à ne pas rater Actualité CES 2018 : toutes les nouveautés objets connectés à ne pas rater Rédaction AfricaDaily 629 Vues

L’événement incontournable des fans de technologie vient d’ouvrir ses portes à Las Vegas. Une fois encore, le CES foisonne de nouveautés. Si certains objets semblent trop farfelus pour être réellement utiles au quotidien, d’autres méritent le coup d’œil. Ils préfigurent peut-être même les futurs standards des années à venir. Nous avons donc sélectionné pour vous les objets connectés les plus attrayants de ce grand salon.

Lenovo Smart Display

Après les enceintes, Google Assistant continue à se déployer sur des appareils à écran. Si Amazon offre déjà des engins de ce style compatibles avec Alexa, son principal concurrent accuse un certain retard. Google semble néanmoins au taqué pour rejoindre la course. Lenovo a ainsi dévoilé au CES un premier assistant à écran qui intègre Google Assistant. Smart Display – tel est son nom – sera disponible en deux tailles, 8″ ou 10″, et intégrera une caméra.

En plus des classiques commandes vocales, le Smart Display pourra afficher une pléthore d’informations comme des vidéos YouTube, des infos météo ou le trafic aux alentours. Bien évidemment, la visioconférence sera aussi au cœur du système grâce à la caméra embarquée. Le Smart Display permettra ainsi de passer des appels vidéo à d’autres appareils équipés de Google Duo. Il faudra cependant patienter jusqu’en juillet 2018 pour une commercialisation officielle. Comptez 199$ pour le modèle de base et 249$ pour la version 10″. On a hâte de tester ce Smart Display de Lenovo !

Nokia Sleep

Nokia profite du rachat de Withings pour agrandir sa gamme d’objets connectés dédiés à la santé. Si porter un traqueur d’activité n’est pas votre dada mais que vous souhaitez malgré tout analyser la qualité de votre sommeil, le Nokia Sleep peut être une bonne alternative. Cet objet connecté est une bande molletonnée qui se place sous le matelas. Bardée de capteurs, elle détectera vos mouvements durant les diverses phases de sommeil. Les données sont ensuite transmises via Wi-Fi à l’application Nokia Health. Même le rythme cardiaque et les ronflements sont détectés ! Cerise sur le gâteau, l’ensemble est compatible IFTTT. Commercialisation au premier semestre 2018 pour 99.95€.

Oledcomm MyLiFi

Ce n’est qu’un prototype, mais cette lampe préfigure probablement le futur de la communication sans-fil. Au lieu d’utiliser les ondes radios, c’est la lumière qui est utilisée pour transmettre les informations. Si le LiFi est à l’étude depuis des années, la lampe MyLiFi est la première à mettre en pratique cette technologie pour le grand public. Les avantages sont nombreux : vitesse de transfert élevée, aucune onde nocive pour la santé, signal sécurisé de par sa nature. En revanche, la portée est encore limitée et il faut utiliser un dongle spécifique pour relier votre ordinateur au signal lumineux de la lampe. MyLiFi est en financement sur IndieGogo à 699€.

Somfy Outdoor Camera

Le spécialiste de la sécurité Somfy revient une fois de plus au CES avec une nouvelle caméra. Cette fois-ci, il s’agit d’un modèle d’extérieur, destiné à surveiller les alentours du domicile. La caméra s’installe sur un mur, reliée à une prise murale ou directement aux fils du secteur. Le système est doté d’un capteur grand angle à 130° et peut bien entendu filmer la nuit grâce à des LED infrarouge. Mais c’est surtout au niveau du logiciel que la Somfy Outdoor Camera se démarque puisqu’elle utilise une IA pour détecter les intrus. Elle peut ainsi faire la différence entre un humain et un animal ou une voiture en mouvement.

Une fois l’intrus repéré, un haut-parleur le prévient qu’il est en zone surveillée. S’il persiste, la caméra fera retentir sa sirène embarquée de 110 dB. Bien sûr, toutes les photos et images sont en même temps enregistrées sur le Cloud et une notification envoyée sur le smartphone. Pour terminer, la caméra de sécurité est compatible avec IFTTT, Google Home ou encore Alexa. Aucun prix n’a été donné, mais la sortie officielle aura lieu au printemps. D’ici là, nous tenterons d’obtenir un exemplaire en test.

Sonora Labs Lola

Lola est un objet connecté particulier développé par une start-up Aixoise, Sonora Labs. C’est un média-center qui se veut écologique. Son disque dur de 1 To peut stocker vos données (photos, vidéos, musiques) et les rendre disponible sur votre réseau. Ça, c’est pour la partie classique. L’idée originale provient de la possibilité de louer une partie de cet espace si vous ne l’utilisez pas. Les entreprises et particuliers peuvent ainsi héberger leur contenu auprès des possesseurs de Lola. En contrepartie, le propriétaire est rémunéré (jusqu’à 50€/mois) ou obtient des réductions sur divers services Web (VOS, streaming musical, etc…).

L’idée est plutôt sympathique, mais demandera une connexion relativement fiable – en gros : la fibre – puisqu’il faudra sacrifier une partie de la bande passante pour les usagers extérieurs. Comptez 349€ pour pré-commander le boitier. Il sera disponible dans les premiers mois de l’année.

Yuneec

Face à DJI, la concurrence a du mal à s’imposer. Le chinois Yuneec a cependant présenté 3 nouveaux drones : le Typhoon H Plus, le Firebird FPV et le HD Racer. Le premier est une mise à jour du très bon Typhoon H. Destiné aux pros de la vidéo aérienne, il est plus silencieux que son aîné et voit sa caméra améliorée pour filmer même dans les pires conditions. Il sera commercialisé au premier semestre 2018 pour 1799$.

Passons maintenant au Firebird FPV. Il sort des sentiers battus de la marque, puisque c’est une aile volante. Doté d’une caméra dans le nez pour faire des vols en FPV, il est aussi muni de nombreux capteurs pour aider au pilotage. Il possédera une autonomie de 30 minutes et sortira au début d’année pour la somme de 699$. Quant au dernier drone, le HD Racer, il est consacré comme son nom l’indique à la course. La caméra embarquée filme en 1080p 60 fps. Le petit drone peut passer en pilotage assisté ou complètement manuel pour les pros. Il sera dispo en fin d’année à 179$.

D’autres nouveautés seront présentées dans les prochains jours, n’hésitez pas à repasser sur l’article qui sera mis à jour régulièrement !