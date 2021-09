Caméra 360 : comment choisir la meilleure ? + notre sélection

Découvrez une sélection des meilleures caméras 360, ainsi qu’une liste des critères à prendre en compte pour choisir le modèle qui vous convient.

En ce début d’année 2017, la création de contenu à 360 degrés est à la mode. Les cinéastes en quête d’innovation, les vidéastes passionnés, ou les créateurs de jeux vidéo en réalité virtuelle sont tous intéressés par cette discipline nouvelle. Pour se lancer, toutefois, une caméra 360 est indispensable. Heureusement, ces appareils sont de plus en plus accessibles et performants.

A quoi sert une caméra 360 ?

Depuis quelques mois maintenant, les principaux services d’hébergement de vidéo, comme YouTube, prennent en charge les vidéos à 360 degrés. À l’aide de sa souris, le spectateur peut manipuler une croix directionnelle pour choisir son angle de vue. Il est également possible de visionner ces vidéos à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, pour contrôler l’angle de vue en tournant simplement sa tête. Une caméra 360 permet de capturer facilement des vidéos à 360 degrés, et de les partager directement sur internet.

Le marché des casques de réalité virtuelle est en plein essor. L’Oculus Rift, le HTC Vive, le PlayStation VR ou encore le Samsung Gear VR permettent de visionner du contenu immersif et interactif en 3D à 360 degrés. Une caméra 360 permet de créer du contenu VR.

Les technologies de capture à 360 degrés offrent de nouvelles opportunités pour les cinéastes en termes de mise en scène, de narration et de réalisation. Pour beaucoup de producteurs d’Hollywood, les films à 360 degrés se présentent comme le futur de l’industrie du cinéma. L’achat d’une caméra 360 permet de se lancer directement sur ce marché encore naissant.

Quels sont les critères à prendre en compte avant d’acheter une caméra 360 ?

Le type de caméra 360

Il existe actuellement deux principaux types de caméras à 360 degrés :

Les caméras monoscopiques sont les plus utilisées pour la création de contenu en réalité virtuelle. En règle générale, la création de contenu 360 à l’aide de caméras monoscopiques nécessite d’assembler un minimum de six caméras différentes en couronne pour ensuite combiner les images capturées par chaque appareil afin de créer un rendu à 360 degrés.

Une caméra stéréoscopique utilise deux objectifs, un pour chaque œil, afin de créer une expérience en 3D. Ces caméras peuvent être assemblées en couronne pour créer des vidéos en 3D à 360 degrés. Cependant, les caméras stéréoscopiques entraînent souvent une baisse de la résolution pour compenser le poids des données inhérentes à la 3D. D’ordinaire, la résolution d’une caméra stéréoscopique est inférieure de moitié à celle d’une caméra monoscopique. C’est la raison pour laquelle de nombreux vidéastes préfèrent les caméras monoscopiques.

Objectif

L’objectif est le principal critère de sélection d’une caméra. Il est important de vérifier la vitesse d’obturation et l’ISO pour vérifier si un appareil correspond à vos besoins.

Qualité d’image

La résolution qu’une caméra peut produire est également un critère essentiel. La qualité de l’image est déterminée par le nombre de pixels. Une résolution plus haute est associée à une meilleure qualité d’image. La majorité des modèles sont full HD ou mieux.

Nombre d’images par seconde

Les meilleurs caméras du monde peuvent filmer à plus de 50 images par seconde. Au minimum, assurez-vous que votre caméra puisse filmer 30 images par seconde.

Espace de stockage

La capacité d’une caméra en termes d’espace de stockage reflète souvent sa qualité. Les meilleures caméras du monde embarquent un disque dur interne, tandis que les plus abordables disposent souvent d’un slot carte mémoire (SD ou MicroSD).

Taille

La portabilité et le confort est important à prendre en compte pour les vidéastes. Si vous comptez effectuer de nombreux déplacements, évitez d’opter pour un modèle lourd et encombrant mais plutôt compact et léger.

Autonomie

Filmer à 360 degrés consomme beaucoup d’énergie. Il est donc indispensable d’opter pour un modèle de caméra doté d’une grande autonomie. Avant de procéder à l’achat, vérifiez les caractéristiques de la batterie, et tâchez d’estimer le temps que vous passerez à filmer.

Prix

Les caméras à 360 degrés sont des appareils récents et novateurs. Par conséquent, les prix dépasse souvent le millier d’euros et peuvent rapidement se chiffrer en dizaines de milliers.

Top 8 des meilleures caméras 360

Les meilleurs caméras 360 pour le grand public

Ricoh Theta SC

Prix : 300 euros

La Theta SC est une caméra abordable permettant de filmer des vidéos à 1080p, ou des photos sphériques à 14MP. Une application mobile permet de contrôler aisément cette caméra, et permet à l’utilisateur de transférer directement le contenu de sa caméra vers son smartphone. Elle se décline en plusieurs coloris.

Samsung Gear 360

Prix : 300 euros

Lancée en même temps que les smartphones Samsung Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge, la Gear 360 permet de capturer facilement du contenu haute définition, ou des photos panoramiques à 30MP grâce deux capteurs 15MP fish-eye. Les mémoire extensible, et la connectivité WiFi, NFC et Bluetooth comptent également parmi les meilleures fonctionnalités proposées par cet appareil. La Gear 360 est également étanche et résistante à la poussière. En revanche, elle nécessite un smartphone Samsung haut de gamme pour fonctionner.

360fly 4K

Prix : 550 euros

La caméra 360fly 4K permet de filmer en 4K à 360 degrés avec une résolution de 2880×2880. Son objectif unique à 240 degrés fish-eye permet de filmer des vidéos panoramiques sans avoir à assembler les images. L’appareil propose 64Go de mémoire interne, et embarque un gyroscope, un accéléromètre, et une antenne GPS. On retrouve une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, tandis qu’une application compagnon pour smartphone autorise le contrôle à distance. Cette caméra est également étanche et résistante aux chocs.

LG 360 CAM

Prix : 140 euros

La caméra LG 360 permet d’enregistrer des vidéos 2K à 360 degrés grâce à un duo de capteurs 13MP dotés d’objectifs 200 degrés. La mémoire extensible, la portabilité et la facilité d’usage compte parmi les principaux atouts de cet appareil compatible avec la plupart des smartphones haut de gamme.

Insta360

Prix : 549 dollars

La caméra Insta360 offre une résolution de 4096 x 2048 pixels grâce à une paire d’objectifs fish-eye à 230 degrés. Les images sont assemblées automatiquement par la caméra, et l’utilisateur peut donc visualiser le résultat en temps réel. Une application compagnon pour smartphone permet de contrôler la caméra à distance. La connectivité est assurée par le WiFi.

Les meilleurs caméras 360 pour les utilisateurs avancés

Kodak PIXPRO SP360

Prix : 350 euros

Cette caméra étanche est capable de filmer à 30 images par seconde grâce à son objectif 235 degrés ultra-large. Elle est également capable de survivre aux chutes et aux températures extrêmes. Il est possible deux combiner deux PIXPRO pour capturer du contenu à 360 degrés. Une application mobile permet de combiner les images. Cet appareil se décline également en version 4K UHD, pour un tarif de 450 euros.

GoPro Omni

Prix : 5400 euros

La GoPro Omni combine 6 caméras Go Pro en couronne pour filmer à 360 degrés en qualité 4K. Les vidéos ainsi réalisées sont tout simplement époustouflantes.

Les meilleures caméras 360 pour les professionnels

Nokia OZO

Prix : 45000 dollars

La Nokia OZO est sans nul doute la meilleure caméra 360 disponible sur le marché à l’heure actuelle. Capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, elle permet notamment la spatialisation du son, le broadcasting en live, et offre la possibilité d’améliorer l’appareil au fil du temps. On retrouve également un disque dur amovible, et une batterie lithium-ion rechargeable. Toutefois, cet appareil se destine aux professionnels, et son prix de 45000 dollars le rend inaccessible pour le grand public.