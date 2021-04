Bracelet Sona Connected : apprenez à dominer votre stress

Caeden présente Sona Connected Bracelet, un bracelet connecté conçu pour aider l’utilisateur à lutter contre le stress. L’accessoire se destine par exemple aux travailleurs à responsabilités importantes, ou plus généralement à toute personne vulnérable à la pression du quotidien.

Contrairement à la plupart des bracelets connectés, comme ceux proposés par Misfit ou Jawbone, Sona ne cherche pas à augmenter vos performances sportives. A l’inverse, ce bracelet vise à améliorer votre bien-être général notamment par la relaxation.

Tout comme le Microsoft Band 2, Sona est capable de percevoir les changements les plus subtils de votre fréquence cardiaque afin de déterminer si vous êtes ou non stressé(e). Ce nouvel accessoire va cependant plus loin, notamment grâce à son application compagnon.

Application Resonance

Grâce à ce programme, baptisé Resonance et compatible avec le Healthkit d’Apple, l’utilisateur peut apprivoiser et ainsi diminuer son stress. L’appli délivre une série d’exercices de respiration et d’initiation à la méditation.

Caractéristiques du bracelet

Concernant son design, Sona est constitué d’un élégant mélange de cuir et de métal. Relativement sobre, le bracelet n’arbore pas d’écran. Cependant, plusieurs options de customisations sont proposées. Le cuir peut être choisi en blanc ou noir. Les finitions métalliques peuvent être sélectionnées en or, or rose ou en bronze.

Sur le plan technique, l’accessoire embarque une petite batterie de 80 mAh offrant environ 4 jours de durée de vie. Il peut être synchronisé avec un smartphone grâce au bluetooth. Pour l’heure, seul iOS est compatible grâce à HealthKit. La version Google Fit pour Android devrait être lancée avant noël.

Sona sera proposé pour 200 dollars lors de sa commercialisation. Cependant, il sera moins cher si vous souhaitez effectuer une précommande sur le site officiel. Pour 129$, l’objet peut être réservé avec en bonus un dock table de nuit et un bracelet en silicone supplémentaire.

> Précommander le bracelet Sona