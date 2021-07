Accueil » Actualité Pokémon GO Plus : le bracelet connecté repoussé à septembre Actualité Pokémon GO Plus : le bracelet connecté repoussé à septembre Rédaction AfricaDaily 351 Vues

Initialement annoncé par Nintendo pour la fin du mois de juillet, le bracelet connecté Pokémon GO Plus sortira finalement au mois de septembre 2016. Ce retard est probablement lié au succès phénoménal de l’application.

Vous n’avez probablement pas échappé au phénomène Pokémon GO. Cette application mobile, développée par Niantic Labs, consiste à capturer des Pokémon superposés au monde réel grâce à la technologie de la réalité augmentée. Les monstres de poche apparaissent sur l’écran du smartphone, et le joueur doit les capturer en lançant des Poké Balls.

Le principal défaut du jeu est la nécessité de garder le regard rivé sur l’écran en permanence. Non seulement cette contrainte rend l’expérience peu confortable, mais elle a déjà provoqué de nombreux accidents de la route et autres aux quatre coins du monde.

Pokémon GO Plus, le bracelet indispensable pour les dresseurs Pokémon

Afin de remédier à ce problème Nintendo a récemment annoncé le bracelet connecté Pokémon GO Plus. Une fois associé au smartphone de l’utilisateur, ce bracelet s’allume lorsqu’un Pokémon se trouve à proximité. Le joueur peut alors lancer une Poké Ball pour l’attraper sans avoir besoin de dégainer son téléphone.

De même, l’appareil vibre quand le joueur passe près d’un relais Poké Stop. Il est alors possible de collecter les objets directement en pressant un bouton sur le bracelet. Cet accessoire d’une valeur de 35 dollars est donc très pratique pour les amateurs du jeu, et simplifie grandement l’utilisation.

Une sortie repoussée pour des raisons inconnues

The #PokemonGO Plus accessory will now be released Sept 2016 instead of the originally expected end of July launch. https://t.co/QgjZf1aAV6 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 juillet 2016

Malheureusement, la sortie de ce wearable vient d’être repoussée au mois de septembre prochain, au lieu d’une sortie en juillet initialement promise par Nintendo. Les personnes ayant déjà précommandé l’accessoire ont reçu des excuses de la part du Japonais, et bénéficieront d’une réduction sur leurs prochains achats.

Les raisons de ce retard ne sont pas communiquées. Cependant, il est probable que Nintendo ne soit actuellement pas en mesure de répondre à la très forte demande, compte tenu de l’incroyable succès de l’application. Aux États-Unis, les précommandes proposées par des géants comme Amazon ou GameStop sont déjà épuisées.

Une sortie repoussée de deux mois devrait laisser à Nintendo le temps d’augmenter les stocks pour s’adapter au nombre de commandes. De même, le nombre d’utilisateurs actifs devrait logiquement diminuer au fil des semaines, lorsque la hype autour du jeu s’essoufflera, et la demande pour le bracelet Pokémon GO Plus sera donc également réduite.

Plusieurs limites techniques

Par ailleurs, il est également possible que cet accessoire ne soit pas encore tout à fait au point. Plusieurs problèmes techniques ne semblent pas encore résolus. Ainsi, tel qu’il est présenté pour le moment, le Pokémon GO Plus ne permet d’attraper que des Pokémon déjà rencontrés par l’utilisateur depuis son smartphone. De même le système d’alerte par vibration risque de prêter à confusion dans les endroits avec de nombreux PokéStops. Peut-être que Nintendo réfléchit à un moyen de résoudre ces problèmes.

Pour l’heure, les millions d’utilisateurs qui espéraient recevoir leur bracelet Pokémon GO Plus devront donc patienter quelques semaines supplémentaires. En attendant, restez raisonnables et ne jouez pas en conduisant !

Jouez-vous à Pokémon GO ? Attendez-vous le bracelet Pokémon GO Plus ?