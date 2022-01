Accueil » Bon plan [Bon plan] Samsung Galaxy Watch à moins de 250€ Bon plan [Bon plan] Samsung Galaxy Watch à moins de 250€ Rédaction AfricaDaily 724 Vues

La nouvelle montre connectée de Samsung vous attire mais vous semble trop onéreuse ? Bonne nouvelle, on peut la trouver à prix plus doux sur eBay, avec plus de 50€ de réduction.

Une smartwatch haut de gamme attrayante

Samsung a su créer une fois de plus un fort engouement avec sa Galaxy Watch. Il faut bien avouer que la montre connectée dispose d’un look attrayant, tout aussi réussi que sur les précédentes productions de la marque comme la Galaxy Gear S3. Les spécifications sont aussi à la hauteur, à commencer par un superbe écran AMOLED de 1.3″ surmonté d’une couronne rotative.

Cette fameuse couronne conserve la même finalité que sur les précédentes itérations de la smartwatch : naviguer au sein du système très rapidement. L’essayer, c’est l’adopter ! Mais revenons à notre écran. Il offre une définition de 360 x 360 px et reste visible en plein jour. Haut de gamme oblige, on trouve bien entendu un GPS et un capteur de rythme cardiaque dans les entrailles de la smartwatch. Elle offre même l’étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Niveau logiciel, c’est Tizen qui fait tourner le tout. Cet OS propriétaire développé par Samsung s’avère très simple d’emploi. Visuellement, il est très attractif, misant sur des icônes simples à visualiser. La montre connectée permet même de suivre le sommeil, ce qui est assez rare pour un appareil de ce type. En bref, c’est très complet et super efficace !

Avantages et inconvénients

Voyons un peu de plus près quels sont les arguments en faveur de la montre. Primo, elle possède un très bel écran doté de couleurs très vives et de noirs profonds. Samsung maîtrise à merveille la technologie AMOLED qui s’avère maintenant incontournable sur les smartwatches. La couronne rotative apporte un réel confort en plus d’améliorer l’esthétique du produit. Ajoutez à ça des spécifications haut de gamme, dont l’étanchéité et une bonne autonomie, ainsi que le suivi du sommeil.

Du côté des points négatifs, on regrettera que Tizen ne soit pas encore très fourni en applications. Wear OS et Watch OS, les systèmes de Google et Apple offrent bien plus de choix. Donc même si Tizen est très efficace, il ne faut pas non plus être trop exigeant et ne pas tenter de sortir des sentiers battus. Le prix élevé est aussi un obstacle, la montre coûtant plus de 300€. Heureusement, en cherchant bien on peut trouver des bons plans qui font baisser la somme sous la barre des 250€.

La Galaxy Watch déjà en promotion

La nouvelle montre connectée de Samsung coûte relativement cher. En temps normal, il faut compter 329€ pour acquérir la tocante high-tech. Ça reste moins onéreux que la Gear S3 qui coûtait pas moins de 399€ à sa sortie, mais le prix reste élevé. Nous avons cependant dégoté un très bon plan sur eBay où la montre neuve est à 249 euros soit 70€ d’économies :

Voir l’offre

De plus, selon la période, si vous ajoutez un code avantage eBay vous pourrez obtenir un tarif encore plus attractif.