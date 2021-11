Bitdefender BOX 2 : notre test du routeur pour sécuriser la maison connectée

F-Secure, Bitdefender, Symantec… Les sociétés spécialisées dans la sécurité informatique développent de plus en plus de solutions pour sécuriser les objets connectés de nos domiciles. Nous avons testé la BOX 2 de Bitdefender, voici ce que nous en avons pensé.

Prix et caractéristiques techniques

En 2015, Bitdefender commercialisait sa BOX de première génération. Trois ans après, le spécialiste de la sécurité informatique remet le couvert avec la BOX 2. Plus puissante, plus design, est-elle pour autant plus efficace ? C’est ce que nous verrons dans ce test complet. Pour commencer, je vous propose de faire un tour du côté de la fiche technique :

Processeur double-cœur Cortex A9 à 1.2 GHz

1 Go RAM DDR3

4 Go de stockage interne

WiFi 802.11n MIMO 2×2 + 802.11ac MIMO 3×3 AC1300

2 ports Ethernet RJ45 10/100/1000

OS Linux

Dimensions : 20 x 20 x 15 cm

La BOX 2 bénéficie d’une solide configuration, un cran au-dessus du F-Secure Sense testé récemment dans nos colonnes. Quelques petits points me chiffonnent cependant à commencer par le très faible nombre de ports RJ45. Pas de bouton WPS non plus, c’est dommage sur un produit qui vise le grand public. Il n’y a pas non plus de port USB, impossible donc de partager une imprimante ou un disque dur. La BOX 2 s’utilisera surtout en complément d’un routeur existant ou de la Box de votre FAI.

Niveau design, l’appareil est plutôt joli. On dirait presque une enceinte connectée avec son petit afficheur LED sur l’avant et ses aérations sur les côtés. Le tout bénéficie d’une couleur blanc cassé qui lui permet de s’intégrer élégamment dans le salon. Pour en profiter, il faudra investir 249€ plus 99€ d’abonnement annuel après la première année. Un tarif qui semble un peu élevé, mais la sécurité a-t-elle un prix ?

Mise en route

Première étape : configurer la BOX 2. Pour cela, il faut passer par l’application Bitdefender Central. Les procédures sont très bien expliquées. Trois choix de fonctionnement sont laissés à l’utilisateur :

En complément de la Box du FAI

A côté d’un routeur tiers

En tant que routeur standalone

Pour ma part, j’ai choisi la première solution. Le routeur de Bitdefender permet alors de cloner les identifiants WiFi existants, ce qui évite de reconfigurer un à un les appareils connectés de la maison. Un très bon point qui fait gagner énormément de temps ! En revanche, les mots de passe WiFi sont affichés en clair sur l’écran lors de la configuration. Pas génial niveau sécurité…

Une fois la configuration initiale réalisée, la LED ronde en façade de la BOX 2 passe au bleu. Le réseau est alors analysé et les divers appareils scannés. L’application dispose d’une interface simplifiée à l’extrême. Tout comme le Sense, cette simplicité plaira aux novices mais risque de frustrer les utilisateurs qui aiment avoir un contrôle complet sur leur installation informatique.

Plus limité que le F-Secure Sense ?

Si l’application Bitdefender Central semble complète au premier abord, elle s’avère au final assez limitée. Le premier onglet présente la quantité de trafic analysé et le nombre d’appareils protégés par la BOX 2.

Le second onglet affiche les notifications : nouvel appareil connecté, vulnérabilité détectée, etc…

L’écran le plus intéressant permet de gérer chaque objet connecté au cas par cas. On peut ainsi définir une adresse IP statique, vérifier les adresses MAC ou lancer une analyse de sécurité.

Le quatrième onglet sert à gérer les utilisateurs. Contrairement au Sense, un contrôle parental est intégré. La BOX 2 permet ainsi de limiter le temps devant l’écran.

Pour terminer, le dernier écran regroupe les options et la gestion de l’abonnement ainsi que quelques pages d’aide.

Si j’ai apprécié la simplicité du tout, permettant une mise en place rapide, il manque quand même pas mal d’options. Ainsi, on ne peut pas définir de plafond maximal pour les débits. Tout au mieux peut-on stopper l’accès à Internet d’un objet connecté. Vous pouvez aussi définir une redirection de ports ou une adresse IP statique aux appareils désirés. Mais c’est tout.

Au niveau des manques, je déplorerai l’impossibilité de partager un disque dur ou une imprimante, la faute à l’absence de port USB. Impossible aussi de définir la bande WiFi utilisée par chaque appareil. Il faut faire confiance à la BOX 2 pour décider de l’usage du WiFi 2.4 GHz ou 5 GHz.

Vous l’aurez compris, la BOX 2 de Bitdefender compense quelques défauts constatés sur le F-Secure Sense, mais en possède d’autres qui ne sont pas présents chez le concurrent. Malgré tout, l’ensemble fonctionne efficacement.

Performances

Mieux doté que le Sense, le routeur de Bitdefender est-il pour autant plus performant ? J’avoue être partagé. Depuis son installation au sein de mon domicile lourdement connecté, j’ai observé des ralentissements dans la navigation Internet. Mon Prizm a aussi eu pas mal de coupures lors de l’écoute de musique en streaming. Difficile de savoir si ces baisses de débit proviennent de la BOX 2 ou de ma connexion ADSL 2+ pas forcément très efficace…

Afin de m’assurer des performances en local, j’ai réalisé plusieurs séances de streaming sur Steam. Les résultats sont légèrement au-dessus du F-Secure Sense grâce à des antennes et protocoles plus performants. Mais à prix égal, vous obtiendrez des performances inférieures aux routeurs plus classiques. Sécurité ou débits, il faudra choisir.

La couverture WiFi reste de son côté de très bonne qualité. Mon PC situé à l’étage a ainsi pu bénéficier d’une très bonne accroche en 5 GHz. En 2.4 GHz, la couverture est totale. Vous pourrez donc sans soucis équiper une maison de plus de 80 m² avec un étage.

Protection et sécurité

L’objectif principal de la Bitdefender BOX 2 est de protéger vos objets connectés face aux menaces qui rôdent sans cesse sur le Net. Cette dernière propose les services suivants :

Protection sur le Web

Analyse de vulnérabilité

Détection des appareils

Préventions des exploits

Détection des anomalies

Protection contre les attaques par force brute

Protection des données sensibles

Afin de réaliser tout ça, la BOX 2 fonctionne en complément des logiciels Bitdefender existants. Ainsi, il vous sera conseillé d’installer l’antivirus Bitdefender sur votre PC ou smartphone pour profiter d’une protection maximale. Sil est difficile de juger de l’efficacité de ces mesures, j’ai néanmoins mené quelques tests.

Le routeur aura bloqué avec succès tous les sites de test EICAR jugés dangereux. Couplé à la suite antivirus des PC et smartphones, le routeur Bitdefender a obtenu de meilleurs résultats que le Sense. En revanche, comme la BOX 2 n’intègre pas de bloqueur de publicités, j’ai écopé de pop-up publicitaires que le concurrent ne laissait pas passer.

Bonne nouvelle, il est aussi possible d’administrer à distance les appareils connectés grâce à un interface Web. Les options sont les mêmes que sur l’application, mais ça permet d’avoir un aperçu d’éventuelles menaces même loin du foyer connecté.

Abonnement

Pour fonctionner de façon optimale, la BOX 2 de Bitdefender nécessite une souscription à un abonnement annuel de 99€. C’est moins cher que la solution de F-Secure qui se montait à 118€. La première année est offerte. Suite à quoi, si vous ne désirez pas continuer à payer, sachez que le routeur continuera de fonctionner de façon basique. Vous perdrez dès lors toutes les protections afférentes à l’abonnement.

Mais que comprend exactement la souscription ? En fait, pas mal de choses. Primo, la protection des appareils connectés par la BOX 2. Secundo – et c’est le plus intéressant – un accès aux applications et logiciels Bitdefender Total Security pour les PC, Mac et smartphones. Le nombre d’appareils protégés est alors illimité. En temps normal, il faut compter 49.99€ pour 5 appareils.

Si le prix reste élevé, il semble néanmoins justifié surtout si comme moi vous avez de nombreux appareils à protéger chez vous. En revanche, un utilisateur peu connecté n’aura peut-être pas autant d’intérêt à sauter le pas. Mon autre regret est l’absence de logiciel compatible GNU/Linux. Mon Miix 700 se sent ainsi bien seul d’un coup, devant se contenter uniquement de la protection apportée par la BOX 2.

Conclusion

