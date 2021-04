Beewi Zenitude : un diffuseur d’huiles connecté révolutionnaire

Beewi et Innobiz présentent Zenitude, un diffuseur d’huiles essentielles connecté très novateur. L’appareil propose un système de diffusion totalement inédit.

Zenitude est un diffuseur d’huiles essentielles au design contemporain. Ses dimensions sont de 13x13x4 cm. Il s’agit d’un objet connecté pouvant être relié à un smartphone ou une tablette par l’intermédiaire du Bluetooth Low Energy.

Grâce à l’application compagnon, il est possible de programmer l’appareil à distance. Ainsi, il est possible de paramétrer à distance la diffusion des huiles. Lorsque les bouteilles arrivent à épuisement, l’usager reçoit une alerte et peut en commander d’autres directement depuis l’appli.

L’objet permet également de mesurer précisément la température, la qualité de l’air ou encore l’humidité d’une pièce. Par ailleurs, le Zenitude peut fonctionner en adéquation avec d’autres objets connectés Beewi pour offrir d’autres fonctionnalités.

Nouveau procédé de diffusion

En outre, ce diffuseur intelligent se distingue par une technologie totalement nouvelle. Plutôt que d’ajouter de l’eau et de la chaleur, l’engin diffuse les huiles à froid grâce à une technologie de nébulisation. L’huile conserve ainsi toutes ses propriétés et ses vertus thérapeutiques.

Le Zenitude est actuellement présenté à Las Vegas dans le cadre du CES 2016. Sa sortie est prévue pour le milieu de l’année prochaine au prix de 69€ environ.