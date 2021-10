Band 2 Pro : le nouveau traqueur d’activité de Huawei

Huawei vient de dévoiler une nouvelle version de son traqueur d’activité Band 2. Pour moins de 100€, qu’a-t-il à offrir ?

Un bracelet pour les sportifs

Le Huawei Band 2 Pro est un traqueur d’activité qui se destine avant tout aux sportifs. Doté d’un design classique mélangeant plastique et aluminium, il intègre comme ses concurrents un écran OLED de 0.91″. Pas besoin d’une définition fracassante, Huawei a donc opté pour du 128 x 32 px. Le problème de ce type d’écran provient de la mauvaise lisibilité en plein soleil. Espérons que le constructeur chinois réussisse à pallier en partie à ce défaut.

Là où le Huawei Band 2 Pro se démarque, c’est par l’intégration d’un GPS en plus du capteur de rythme cardiaque. Il faut d’ordinaire investir plus de 200€ pour profiter du GPS intégré. Or le Band 2 Pro ne coûte que 99€. Chapeau bas au constructeur asiatique ! Le traqueur connecté peut ainsi se passer du smartphone lors des séances de sport. Le trajet effectué est reporté dans l’application Huawei Health après l’exercice.

Huawei met d’ailleurs l’accent sur le coaching en proposant de calculer le VO2max en plus des constantes habituelles : rythme cardiaque, suivi du sommeil, nombre de pas, calories dépensées. Pour couronner le tout, le Band 2 Pro possède une autonomie annoncée de 21 jours en utilisation normale. En suivi GPS, il peut tenir seulement 5 heures. Pas si mal pour une batterie de 100 mAh. Petit bonus : le traqueur d’activité est étanche jusqu’à 5 ATM.

Prix et disponibilité

Le Huawei Band 2 Pro sera disponible prochainement pour la somme de 99€. S’il tient toutes ses promesses, alors il pourrait bien devenir un bracelet connecté incontournable pour les sportifs. Nous ne manquerons pas d’en faire un test complet afin de vérifier tout ça en détail.

En attendant, que pensez-vous de ce Band 2 Pro ? Seriez-vous intéressé par ce traqueur d’activité qui semble très complet ?