B-Sensory Little Bird : Le sex-toy connecté qui anime vos lectures érotiques

La start-up bretonne B-Sensory présente le Little Bird, un sex-toy connecté destiné aux amatrices de lectures érotiques. Selon l’intensité d’un texte, l’accessoire vibre proportionnellement pour correspondre aux scènes décrites. Il fallait y penser.

L’internet des objets concerne également les sex-toys. Même si le nombre de ces accessoires connectés est pour l’instant relativement limité, des start-up dynamiques commencent à innover et redoublent d’inventivité pour créer des objets exploitant le meilleur de cette nouvelle technologie.

Le Little Bird de B-Sensory est jusqu’à présent l’un des plus aboutis. Ce dérivé de l’oeuf vibrant propose de révolutionner la littérature érotique.

Il se présente sous la forme d’un vibromasseur relativement classique. Il se distingue néanmoins par sa connectivité au smartphone ou à la tablette de l’utilisatrice.

L’application compagnon propose un catalogue de livres érotiques, déjà bien fourni de plusieurs dizaines d’histoires. Il est également possible d’accéder aux versions vocales de ces récits. Lorsque l’usagère lit sur son appareil tactile, des interactions diverses lui sont proposées.

Caresser un paragraphe flouté, souffler sur l’écran pour découvrir la suite… autant d’actions sensuelles qui entraînent des réactions directes de l’objet connecté. En fonction de l’intensité et de l’érotisme du texte, le Little Bird se met à vibrer plus fort, permettant à la porteuse de s’immerger pleinement dans la fiction.

Cette idée ingénieuse ouvre de nouveaux horizons pour les écrivains érotiques, et permet aux lectrices de profiter pleinement de leurs lectures. L’internet des objets confère ainsi une nouvelle dimension à la littérature de charme.

Présent au CES 2016, B-Sensory a fait sensation avec son invention. Les médias américains sont nombreux à relayer la description de cet objet connecté insolite, et le public est lui aussi très intrigué.

Plus de 200 livres sont déjà prêts à fonctionner en harmonie avec le Little Bird. Il sera commercialisé en France pour la St Valentin au prix de 119€.