Quelles sont les avantages énergétiques de la domotique ?

De nombreuses solutions permettent aujourd’hui à tout à chacun de gérer tous les appareils de son logement en deux temps, trois mouvements … et tout autant de clics. Avec la domotique, les habitations deviennent de plus en plus connectées pour assurer sécurité et meilleure gestion de son énergie. Mais d’ailleurs, en quoi est-ce que la domotique influence positivement votre consommation énergétique ? Découvrez les avantages de la domotique.

Tout gérer de l’intérieur

La domotique présente un intérêt premier quant à vos factures d’énergie : elle permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les appareils y étant connectés, et, par conséquent, d’avoir la main-mise sans avoir à vous déplacer.

Un chauffage trop élevé à l’étage peut être diminué d’un simple mouvement du doigt depuis votre canapé. Un volet laissant paraître un courant d’air dans le bureau peut-être abaissé depuis votre cuisine.

Vous êtes désormais maître des appareils de votre domicile et avertit en cas de changements.

Gérez votre consommation de l’extérieur

Le deuxième avantage est que la gestion que vous pouvez faire à domicile peut aussi se faire à l’extérieur de votre logement.

Ainsi, plus besoin d’être inquiété lorsque, arrivé dans votre bureau, vous vous souvenez de ne pas avoir éteint la lumière du salon ou bien que la télévision de votre chambre est encore allumée sur votre programme matinal.

Vous pouvez, grâce à votre téléphone mobile, gérer ses appareils et ainsi éviter une surconsommation d’appareils électroniques pendant votre absence.

L’automatisation au profit de l’économie

Le troisième avantage concernant la domotique sur l’aspect énergétique est qu’il peut déceler les problèmes au sein de votre logement et agir sans action humaine.

Par exemple, un chauffage peut être baissé si la température est trop haute. Cette fonction peut aussi être programmée, pour ainsi baisser le chauffage pendant les périodes d’inactivité de votre logement et par conséquent moins dépenser sur votre énergie.

Les thermostats connectés comme Netatmo, Qivivo s’adaptent également à la météo et à l’inertie de votre système de chauffage. Exemple s’il fait froid dehors, le thermostat se déclenchera plus tôt pour être à la bonne température à l’heure que vous lui imposez.

Mieux suivre sa consommation énergétique

Le dernier avantage consiste en une vue d’ensemble de la globalité de votre consommation énergétique. Une installation domotique permet de voir l’ensemble de vos postes de consommation pour connaître les plus énergivores. Cela vous permettra à l’avenir de voir si une autre offre d’électricité peut être plus avantageuse sur l’aspect tarifaire.

Pour suivre votre consommation en direct vous pourrez utiliser le petit boitier CM180 de chez OWL que l’on branche sur son compteur électrique. Il est ensuite possible de le brancher à une solution Domotique comme Domoticz.

