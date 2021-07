Xiaomi Mi Band 2 : 6 astuces pour mieux utiliser le bracelet connecté

En lisant notre test du Xiaomi Mi Band 2, vous vous êtes peut-être laissés tenter d’acheter ce bracelet connecté en provenance de Chine. Afin de profiter pleinement de cet appareil, voici une sélection de cinq astuces permettant d’exploiter tout le potentiel de votre wearable.

Recevez une alerte en cas d’inactivité

Vous pouvez configurer le Mi Band 2 qu’il vibre au bout d’une heure d’inactivité. Pour ce faire, rendez vous dans l’application Mi Fit, dans la section Play, et sélectionnez Idle Alert. Configurez l’heure de début et de fin, et pensez à activer le mode Ne pas déranger si vous avez une réunion. Il n’est pas possible d’augmenter la fréquence des alertes.

Consultez vos statistiques depuis l’écran de partage

En plus de permettre de partager votre activité sur Facebook, Twitter ou autre réseau social, l’option de partage vous permet d’obtenir des statistiques détaillées et comparées sur votre activité. Au sein de l’application Mi Fit, ouvrez l’écran des Statuts, sélectionnez l’icône de partage en haut à droite, et vous pourrez consulter un résumé de l’activité effectuée dans la journée. Ces statistiques sont comparées avec celles des autres utilisateurs de Mi Band, ce qui peut être une source de motivation pour les plus compétitifs.

Activez l’assistant de sommeil

Comme sur les précédents Mi Band de Xiaomi, une fonctionnalité d’« assistance de sommeil » est dissimulée. Vous pouvez l’activer depuis la section Profil dans « Mes appareils ». Cette fonctionnalité permet au bracelet de surveiller le sommeil du porteur avec plus d’efficacité en prenant son pouls toutes les 10 minutes. Malheureusement, les données détaillées ne son pas accessibles pour l’utilisateur.

Affichez l’état de la batterie sur l’écran

L’autonomie de la batterie du Mi Band 2 est conçue pour durer environ deux semaines. Pour surveiller l’autonomie restante, il vous suffit de vous rendre dans la Mes appareils > Profil dans l’application compagnon et de choisir Mi Band 2. Vous pouvez alors choisir d’afficher l’état de la batterie sur l’écran OLED du bracelet. Il est également possible d’afficher l’heure, le nombre de pas effectués, les calories brûlées, le rythme cardiaque et la distance parcourue.

Activez les alertes pour les messages, les objectifs atteint et le mode Ne pas déranger

Depuis la section « Plus » de l’écran Play dans l’application Mi Fit, vous pouvez configurer les alertes en cas de réception de SMS, et les notifications lorsque vous atteignez un objectif de nombre de pas. Par ailleurs, vous pouvez programmer l’activation du mode Ne pas déranger pour désactiver les alertes à des heures précises.

Exploitez votre Mi Band 2 à fond avec les applications tierces

Comme vu dans le test, le Mi Band jouit d’une belle popularité auprès de la communauté. Des développeurs se sont penchés sur le sujet et ont développé des applications qui permettent d’exploiter au mieux son potentiel. Toutes deux sont disponibles sur le Play Store Android. Elles se nomment MiBand Tools et MiBand Notify & Fitness.

[appbox googleplay cz.zdenekhorak.mibandtools&hl=fr screenshots]

[appbox googleplay id=com.mc.miband1&hl=fr screenshots]

La première permet de jouer sur les notifications en créant des schéma de vibration particuliers et en ajoutant des icônes spécifiques. La seconde est surtout orientée vers la capture de vos activités physiques et propose des graphiques avec de nombreux réglages. Les deux permettent aussi d’utiliser le capteur cardiaque en continu, une option impossible avec MiFit.

Elles ne côutent pas cher et vont bien plus loin que l’appli officielle, alors autant en profiter ! Notez cependant qu’elles fonctionnent mal ensemble, il est conseillé de n’en utiliser qu’une à la fois.

Avez-vous d’autres astuces à partager ? Faites-le dans les commentaires !