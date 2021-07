Accueil » Actualité Astuces : Verrouillez-moi | Mobile Actualité Astuces : Verrouillez-moi | Mobile Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Vous pouvez sentir que votre dépendance à l’écran est devenue incontrôlable, ou vous pouvez plus probablement avoir un enfant qui a du mal à respecter le temps d’écran convenu. Le service de bien-être numérique de Google comprend certains outils, mais ils sont limités. Par exemple, vous pouvez définir une heure en heures pour combien vous pouvez regarder Youtube, mais pas une heure pour laquelle vous ne pouvez plus regarder Youtube.

Cependant, vous pouvez le faire et bien plus encore avec l’application Lock me out. Ici, vous pouvez entrer de nombreux horaires différents, qui peuvent s’appliquer à l’ensemble du mobile ou de la tablette, ou simplement à des applications individuelles. Par exemple, si vous acceptez que c’est fini avec Youtube 18h30 mais qu’il est possible de lire sur la plaque jusqu’à 20h00, mais après cela l’écran devrait être éteint, alors il est possible d’organiser Lock me out. Des pages Web individuelles peuvent également être bloquées selon un calendrier, et vous pouvez également avoir des règles pour bloquer une application après les minutes utilisées ou le nombre de fois que vous l’avez ouverte.

La chose la plus fascinante est que cela fonctionne si bien. Qu’une application tierce puisse bloquer une seule application, ou l’ensemble du mobile, sans que vous puissiez facilement la contourner.

La version gratuite est déjà suffisante pour la plupart des besoins, mais si vous souhaitez pouvoir créer des règles illimitées, vous pouvez vous abonner à la version premium qui fournit des règles, des applications ou des sites Web illimités. Le prix est de 20 SEK par mois ou de 73 SEK par an, mais si vous ne voulez pas avoir à vous abonner à des applications, vous pouvez également payer un montant forfaitaire de 110 SEK pour Premium.

Vous pouvez choisir si vous souhaitez pouvoir contourner le verrouillage ou modifier les règles avec un mot de passe. La seule chose qui me manque vraiment dans l’application est la possibilité de mettre un avertissement indiquant que l’application ou le mobile est verrouillé en x minutes, j’ai donc probablement le temps de terminer ce que je fais.