Accueil » Actualité Astuce : Prenez le contrôle des notifications d’applications avec les modes de mise au point dans iOS 15 Actualité Astuce : Prenez le contrôle des notifications d’applications avec les modes de mise au point dans iOS 15 Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Les avis que différentes applications peuvent envoyer dans iOS ont beaucoup changé et il s’agit principalement d’Apple qui rend les avis moins intrusifs, en les limitant simplement. Ils sont plus petits et donc moins gênants quand ils arrivent, mais surtout, Apple a limité quand ils peuvent s’avancer et vous déranger. Cela s’accompagne en partie d’une question avec certains avis qui veulent savoir si vous souhaitez autoriser ce type d’avis également à l’avenir. Si vous dites non, vous les éviterez. De plus, il existe une fonction appelée Résumé des avis et cela signifie que vous pouvez vous assurer que les avis non urgents au lieu d’apparaître en temps réel sont collectés en bloc et présentés une ou deux fois par jour, le soir et le matin. par example. La troisième fonctionnalité est le nouveau mode Focus, qui vous permet de sélectionner le type de notifications qui apparaissent en fonction de ce que vous faites actuellement.

Résumé de la note

1. Pour définir la fonction Résumé des notes, accédez aux Paramètres de votre Iphone, cliquez sur Résumé programmé.

Une fois démarré, vous pouvez choisir les applications à inclure dans le résumé et, à titre indicatif, vous pouvez voir des statistiques sur le nombre d’avis que les différentes applications vous envoient quotidiennement. Les avis qui sont urgents seront, quels que soient les paramètres ici, livrés directement et ceux qui sont réellement urgents seront décidés par Apple lui-même.

Une fois que vous avez sélectionné les applications à inclure dans le résumé, vous pouvez choisir quand le résumé doit être affiché, une fois par jour, deux fois ou plus.

4. Maintenant, attendez le résumé et profitez de la tranquillité.

Mode de mise au point – contrôle quand le téléphone doit vous déranger

La fonctionnalité du mode Focus implique une forme de profilage qui gère la façon dont le téléphone gère les notifications d’applications en fonction de ce que vous faites. Cela peut être en conduisant, en étant occupé à une réunion ou en dormant. En général, vous pouvez choisir des applications et des personnes à exempter des règles, mais sinon, les chances que les applications et les personnes vous dérangent sont simplement limitées en fonction des règles que vous définissez dans les modes de mise au point.

Le téléphone vous proposera quand activer les différents modes de mise au point. Par exemple, que vous travaillez et que vous ne souhaitez donc pas être dérangé lorsque vous êtes à l’adresse que le téléphone a identifiée comme étant votre travail, que vous vous entraînez lorsque vous avez activé un entraînement sur votre Apple Watch et que vous dormez lorsque le mode veille est activé au téléphone ou sur la montre. Vous pouvez également activer les différents modes manuellement et désactiver la permission du téléphone pour deviner ce que vous faites et activer un mode basé sur ces informations. À titre d’exemple, l’Iphone que nous utilisons a suggéré d’activer le mode voiture Drive lorsque nous voyageons dans cette propriété et il souhaite que nous activions le mode “Ne pas déranger” pour avoir du temps libre chaque fois que nous rentrons à la maison. Cela peut ne pas convenir à tout le monde, donc si vous conduisez, par exemple, mais en tant que passager et non conducteur, ou si vous êtes à la maison mais que vous voulez toujours des avis, vous devez ajuster les paramètres pour refléter ces souhaits.

Premiers pas avec le mode de mise au point

Les modes disponibles les plus simples se trouvent dans le Centre de contrôle, alors balayez vers le bas depuis le bord supérieur droit de l’écran du téléphone et cliquez sur Focus là-bas.

2. Les différents modes de mise au point sont prédéfinis, mais vous pouvez également ajouter le vôtre avec le signe plus en bas.

Vous activez un mode focus en cliquant sur son nom ou son icône dans la liste et vous modifiez les paramètres de chaque mode en cliquant sur les trois points adjacents à chaque mode.

4, nous créons un nouveau mode appelé “Cuisine” pour montrer comment un mode de mise au point peut être personnalisé.

5. Ici, comme dans d’autres modes de mise au point, vous pouvez spécifier les personnes qui doivent être autorisées à vous déranger même lorsque le mode de mise au point est actif et bloquer bien d’autres choses. Peut-être que vous voulez que votre partenaire, les enfants, l’école des enfants ou d’autres contacts importants puissent toujours vous joindre.

À l’étape suivante, vous pouvez choisir quelles applications doivent pouvoir envoyer des notifications et si les notifications urgentes provenant d’autres applications doivent être bloquées ou publiées. Ceux qui sont bloqués sont enregistrés, vous pouvez donc les parcourir lorsque vous décrochez activement le téléphone ou lorsque vous désactivez le mode focus.

7. Vous pouvez activer chaque mise au point manuellement, laisser le téléphone s’activer en fonction de l’heure, de l’emplacement, des applications que vous utilisez ou en fonction d’autres signaux plus ou moins intelligents que le téléphone peut détecter.

Vous qui êtes membre Plus sur africadaily.news pouvez lire les conseils collectés. Ensuite, vous recevrez un guide des actualités d’iOS 15 pour Iphone, les meilleures actualités de Watch OS 8 pour Apple Watch et des astuces intelligentes pour votre Ipad avec Ipad OS 15.