AsteroidOS : un système ouvert et français pour nos smartwatches Android (+ vidéo)

Avec AsteroidOS, adieu l’obsolescence programmée sur nos montres connectées Android Wear ! Voici ce qu’il faut savoir sur ce système open-source développé par Florent Revest.

Un OS pour remplacer Android Wear

Il y a plusieurs années de ça, j’achetais la LG G Watch, l’une des toutes premières montres connectées sous Android Wear. Les années passant, les mises à jour se sont arrêtées et la montre a terminé dans le tiroir en attendant une possibilité de revivre avec un OS plus performant. Bonne nouvelle, l’attente est terminée !

En développement depuis plusieurs années, AsteroidOS a été créé par un étudiant français, Florent Revest. Le projet vient de passer en version stable 1.0, ce qui est toujours un grand pas pour tout projet. Le but de ce système est de redonner une seconde vie à nos smartwatches Android Wear trop âgées pour recevoir les dernières nouveautés de Wear OS.

Gratuit et open-source, AsteroidOS a tout ce qu’il faut pour plaire. Le système assure les fonctions de base demandées à toute montre connectée qui se respecte : notifications, agenda, alarme, contrôle de la musique… et l’heure aussi, bien entendu ! L’OS est traduit en 20 langues dont le français et propose même quelques cadrans histoire de personnaliser l’expérience.

Huit smartwatches sont déjà compatibles avec AsteroidOS. Certains modèles ne sont pas supportés à 100%, vérifiez donc le niveau de support avant de vous lancer dans l’aventure.

Vidéo de prise en main

Et pour le futur ?

La sortie de la version 1.0 ne signifie pas l’arrêt du développement, bien au contraire. La communauté prévoir d’implanter quelques fonctions sympathiques dans les futures versions d’AsteroidOS :

Ecran allumé en permanence (Always On Display)

Notifications groupées

Synchronisation avec le calendrier

Compatibilité avec plus d’OS comme iOS et SailfishOS

Intégration d’un assistant personnel de type Google Assistant

Comme vous pouvez le constater, il y a matière à obtenir un système d’exploitation très riche dans un futur plus ou moins proche. La communauté est très active. Si vous souhaitez en savoir plus, l’idéal est de consulter le site officiel qui regroupe toutes les instructions pour l’installation. Quant à l’application smartphone pour Android, il faut la télécharger sur le magasin ouvert FDroid.

Site officiel AsteroidOS