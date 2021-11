Accueil » Actualité Apple poursuit des entreprises pour piratage d’iPhone Actualité Apple poursuit des entreprises pour piratage d’iPhone Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Apple a décidé de poursuivre la société israélienne NSO Group. Pourquoi donc? Eh bien, c’est le groupe NSO qui est à l’origine du logiciel Pegasus qui sert, par exemple, à espionner les gens via leurs téléphones. Pegasus peut être utilisé sur les téléphones Android et iOS. Le logiciel a été vendu par le groupe NSO, mais sous licence par l’État israélien, à un certain nombre de pays différents, dont Bahreïn, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Inde, et dans certains cas même des cartels de la drogue. NSO Group lui-même décrit le logiciel comme étant capable de l’utiliser pour surveiller les terroristes et autres menaces à la sécurité. En fait, selon d’autres sources, il a été utilisé pour faire le contraire. C’est-à-dire surveiller les militants des droits de l’homme, les opposants aux régimes totalitaires, les journalistes critiques et les opposants politiques. Entre autres choses, Pegasus a été utilisé pour espionner le journaliste critique saoudien Jamal Khashoggi, qui a ensuite été assassiné. L’ONU a déclaré dans un rapport que les tueurs avaient été envoyés par le gouvernement saoudien.

Le problème avec Pegasus est que l’outil pourrait être utilisé grâce à la technologie dite du zéro-clic. Cela signifie que le logiciel espion peut pénétrer dans le téléphone sans que l’utilisateur n’ait à faire quoi que ce soit. Pegasus peut également profiter de plusieurs faiblesses dans Ios. Apple annonce dans le cadre de la déclaration sur l’humeur qu’ils ont également corrigé les faiblesses qui ont fait fonctionner la technologie zéro clic en particulier.

Dans le procès, Apple veut obtenir une décision selon laquelle NSO Group ne peut pas utiliser la technologie Apple et ils veulent des dommages et intérêts de 75 000 dollars. Ils ont également déclaré qu’ils donneraient dix millions de dollars à des organisations qui luttent contre la surveillance numérique.

Le responsable de la sécurité d’Apple, Ivan Krstic, a écrit sur Twitter que

« Les mesures prises par Apple aujourd’hui envoient un message clair : dans une société libre, il est inacceptable d’utiliser des logiciels espions puissants financés par l’État comme une arme contre des utilisateurs innocents et ceux qui tentent de rendre le monde meilleur.

Ce n’est pas seulement Apple qui s’est retourné contre le groupe NSO. Le département américain du Commerce a interdit à NSO Group d’utiliser la technologie américaine et Meta (la société propriétaire de Facebook) a également choisi de poursuivre NSO Group pour avoir aidé à pirater WhatsApp appartenant à Meta.

NSO Group, pour sa part, estime que leur logiciel a sauvé des milliers de vies en permettant aux autorités de surveiller les pédophiles et les terroristes qui pourraient autrement ravager librement.