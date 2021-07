10 applications indispensables pour votre montre Android

Avec le temps qui passe, les montres sous Android Wear commencent à posséder un vaste catalogue applicatif. Nous vous proposons une sélection de 10 applications indispensables pour votre montre connectée Android.

WatchMaker

Les amateurs de cadrans personnalisés devraient tous posséder cette application. WatchMaker permet de créer presque n’importe quelle watchface ou d’importer celles d’autres utilisateurs depuis le Net. Il est même possible de créer des cadrans interactifs qui donnent la météo ou le niveau de batterie de la montre.

Apollo Wear Launcher

Tout comme sur les smartphones et tablettes, il existe des lanceurs alternatifs pour améliorer les fonctionnalités de votre smartwatch. Apollo Wear Launcher est gratuit et propose des options plutôt sympathiques comme la visualisation des applications les plus utilisées, des widgets paramétrables et même la création de dossiers. Indispensable pour bien organiser sa smartwatch !

Palabre

Vous aimez avoir l’information à portée de poignet ? Palabre est fait pour vous. Cette application permet de lier votre compte Feedly, Twitter ou d’autres flux RSS et s’utilise aussi bien sur votre smartphone que sur votre smartwatch. Marquez vos articles comme lus ou sauvegardez-les directement depuis votre montre, le tout avec un joli design.

Wear Charging Widget

Cette petite application ne s’activera que lors de la charge de votre montre connectée afin de vous indiquer le niveau de batterie ainsi que l’heure et la météo. Une fois la charge terminée, vous pouvez même recevoir une notification sur votre téléphone. Bien que gratuite, cette application vous demandera un petit geste pour débloquer tous les thèmes.

Tweechip!

Pour les amateurs de Twitter, cette application deviendra vite indispensable. Elle affiche tout simplement votre timeline Twitter directement sur votre montre Android Wear et vous permet de retweeter ou d’aimer. Son seul défaut est de ne pas proposer d’option pour écrire des tweets.

FORM Watch Face

Ce cadran qui utilise un look Material Design est certes très simple et sobre mais donnera du style à votre montre. Il propose plusieurs couleurs mais aussi l’affichage de vos fonds d’écrans Muzei, la couleur s’adaptant alors à chaque fois que le wallpaper change.

InstaWeather

InstaWeather est probablement l’application météo la plus complète pour Android Wear. Avec une large sélection de cadrans interactifs et des options à foison, vous ne raterez rien de la météo dans votre région. Elle peut même se connecter à votre compte Google Fit pour afficher vos statistiques à l’écran. La version Pro à 6.99€/an ou 0.99€/mois débloque toutes les options et un cadran supplémentaire.

Magasin Android Wear

Le Play Store regorge de nombreuses applications pour Android Wear, mais les plus intéressantes sont parfois bien cachées. Avec ce marché alternatif, vous pourrez trier et filtrer les applications selon vos désirs afin de découvrir plus facilement celles qui vous correspondront le plus.

Wear Camera Remote

Contrôlez à distance la caméra de votre smartphone ou tablette. Grâce à Wear Camera, vous pourrez voir en direct ce que voit votre terminal et un simple appui sur votre smartwatch prendra un cliché. Vous pouvez aussi contrôler le flash et d’autres options. Simple et redoutablement efficace !

Video for Android Wear & YouTube

YouTube à votre poignet, c’est ce que propose cette application. Connectez votre compte, faites des recherches et regardez des vidéos directement sur votre smartwatch. Vous pouvez même diffuser le contenu vers votre Chromecast ou Nexus Player. Le seul inconvénient est la forte consommation de batterie.

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le Play Store et à télécharger vos applications préférées. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires celles que vous utilisez au quotidien !