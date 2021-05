Accueil » Actualité Android 12: le plus grand changement de conception jamais réalisé – la version bêta est sortie aujourd’hui Actualité Android 12: le plus grand changement de conception jamais réalisé – la version bêta est sortie aujourd’hui Rédaction AfricaDaily 0 Vues

En termes de design, Google l’appelle Material You et cela a à voir avec combien vous pouvez vous-même vous adapter en apparence ainsi qu’en termes de fonction et quelles informations sont présentées.

Selon Google, Android 12 se concentre sur trois domaines. Adaptation personnelle, privée et sécurisée et que le téléphone doit être au centre et mieux à même de contrôler et de collaborer avec d’autres appareils tels que la maison intelligente, les accessoires, la voiture et plus encore.

Tout d’abord, il s’agit d’un design radicalement nouveau qui sera introduit pour la première fois dans les unités Pixel de cet automne. Si vous ajoutez une nouvelle image d’arrière-plan, la palette de couleurs du téléphone peut totalement s’y adapter. En termes d’apparence, Google a examiné la plupart de ce qui est visible dans le système, du système lui-même aux applications individuelles. Le menu contextuel a reçu un tout nouveau look et vous pouvez désormais trouver ici, par exemple, Google Pay et il devrait encore y avoir de la place pour ajouter du contenu supplémentaire que vous souhaitez.

En fonction des informations actuelles en ce moment, le système s’adapte. Par exemple, l’horloge sera plus grande à l’écran s’il n’y a pas d’autres informations importantes à afficher pour le moment. Les adaptations disponibles sont nombreuses.

Selon ses propres informations, Google souhaite également restreindre les informations privées quand vous le souhaitez. Par exemple, vous devriez pouvoir voir plus clairement lorsqu’une application a utilisé la caméra, les microphones ou autres. De plus, vous devriez pouvoir limiter complètement ou par application la manière dont votre position actuelle peut être gérée.

Tout devrait mieux fonctionner ensemble

Android devrait améliorer sa collaboration avec d’autres appareils. Par exemple, vous pouvez vous connecter à un Chromebook à l’aide de votre téléphone, vous devriez pouvoir utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur et Android Auto recevra une mise à jour afin qu’il fonctionne également sans fil, sans cordon. De plus, le téléphone doit pouvoir fonctionner comme clé de voiture pour certaines voitures.

Android 12 est publié aujourd’hui en version bêta et est disponible auprès de différents fabricants.

Actualités précédentes sur Android 12:

Des rumeurs ont précédemment souligné que Google changerait radicalement de look lorsque Android 12 fera son entrée officielle. Ce que Google a maintenant fait, jeudi soir 18 février, heure suédoise, c’est qu’ils ont publié la première version développeur d’Android 12. Cela signifie que quiconque est développeur peut installer le système sur un téléphone aujourd’hui, mais loin de tout dans le Le système est prêt ou vu, on dirait qu’il aura l’air, et nous pouvons encore nous attendre à beaucoup de nouvelles avant qu’Android 12 ne soit réellement prêt pour la livraison cet automne. Google annonce qu’ils publieront plus de versions pour les développeurs au printemps, les premières versions bêta publiques arriveront en mai, puis le système sera complètement prêt en août ou plus tard à l’automne.

Sous la capuche

Ce que Google publie et en dit plus dans la première version développeur concerne principalement les détails qui ne concernent que les développeurs et très peu de fonctionnalités réelles ou de changements visuels que vous remarquerez en tant qu’utilisateur. Du point de vue de Google, il s’agit, par exemple, des vidéos enregistrées au format de fichier, d’une nouvelle interface de programme pour savoir comment les applications peuvent afficher le contenu dans les coupures, comment les fichiers image sont gérés et comment les connexions wifi sont gérées. Un détail qui affecte l’expérience utilisateur, cependant, est la façon dont les vibrations peuvent être générées dans Android 12 sur la base d’une bande-son. Reste à voir comment les développeurs profitent de cette opportunité.

À partir d’autres sources

Une grande partie des informations sur Android 12 qui ont à voir avec l’expérience utilisateur est donc toujours basée sur des informations divulguées. Par exemple, des fuites vers les développeurs XDA ont montré que Google dispose d’une fonctionnalité à afficher visuellement à l’écran lorsqu’un microphone ou une caméra est utilisé par une application. Ceci pour empêcher les applications de vous espionner sans que vous le sachiez. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas intégrée dans cette version d’Android 12.

Google dit dans le communiqué de presse où ils parlent de la nouvelle version, que les notifications dans Android 12 sont modernisées. Ceux qui ont eu le temps de tester ont ajouté des animations et des transitions. En plus des modifications purement visuelles, Google aurait également apporté des modifications sous le capot pour améliorer les performances.

Dans le passé, des informations sur l’apparence générale d’Android 12 ont été divulguées aux développeurs XDA. Ils ont réussi à mettre la main sur quelques captures d’écran de ce que l’on dit être la première version d’Android 12. Cela devrait être un brouillon que Google montre à ses partenaires les plus grands et les plus proches afin qu’ils puissent à leur tour se préparer au lancement. . Les développeurs XDA ne peuvent pas confirmer leur authenticité, mais ils estiment qu’il existe des preuves qui les rendraient probablement exacts.

Les différences avec Android 11 sont, entre autres, que Google a maintenant réduit le nombre de paramètres rapides qui apparaissent lorsque vous faites glisser le panneau de notification vers le bas, de six à quatre. En raison du nombre réduit, les icônes restantes sont devenues plus grandes. Les icônes de date et d’heure ont changé de place.

Google semble également avoir un peu travaillé avec des widgets sous Android. Un nouveau widget qui s’appellera “Conversations” en anglais affichera les messages, les appels manqués et d’autres types de communication. Cependant, le widget semble être assez petit et donc une seule mise à jour arrive à la fois.

Une autre fonctionnalité qui peut venir est la possibilité de mettre une application en idée au lieu de la désinstaller pour libérer plus d’espace sur le téléphone. Cependant, laisser une application gêner ne libère pas autant d’espace que de la désinstaller.

Un certain nombre d’autres sources ont également creusé dans la première version développeur pour y trouver des signes d’actualité. Par exemple, le développeur Mishaal Rahman a trouvé un paramètre appelé Silky home qui adapte l’interface pour une utilisation plus facile à une main, très inspiré par One UI de Samsung, avec de grands titres en haut de l’écran.