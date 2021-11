Accueil » Actualité Amazon étend son écosystème compatible avec Alexa Actualité Amazon étend son écosystème compatible avec Alexa Rédaction AfricaDaily 432 Vues

Amazon a levé le voile sur ses nouveautés connectées dont une majorité embarque l’assistant vocal Alexa. Voici ce qu’il faut en retenir.

Une gamme Echo qui se renouvelle et s’agrandit

Les objets connectés commercialisés sous le label Echo ont la particularité de fonctionner avec Alexa, l’assistant vocal créé par Amazon. Très populaire aux USA, cet assistant n’est malheureusement pas disponible en France, du moins à l’heure où je rédige cet article. Si Google a été plus rapide qu’Amazon pour la francisation de son assistant, Alexa n’en demeure pas moins un assistant très intéressant. Amazon le sait et a donc étendu sa gamme d’objets compatibles.

La marque américaine a ainsi dévoilé la seconde génération de son enceinte connectée Echo. Tout comme Google Home, cette enceinte peut comprendre les ordres vocaux et interagir avec l’utilisateur. Cette nouvelle mouture reprend les mêmes fonctions que le modèle original mais prend moins de place et offre plus de choix dans les coloris. Au côté de l’Echo 2ème génération, Amazon a dévoile l’Echo Plus qui fait non seulement enceinte connectée, mais aussi hub pour les objets connectés de la maison. L’enceinte Echo Plus permet donc de réunir en un même objet plusieurs fonctionnalités. C’est probablement l’appareil connecté le plus intéressant de la gamme.

Toujours dans les nouveautés Echo, Amazon a présenté Spot. C’est un petit objet rond équipé d’un écran, d’une caméra et bien évidemment d’Alexa. Ce petit appareil permet ainsi d’afficher les actualités, de contrôler les appareils connectés de la maison ou encore afficher des paroles de musique. Sa forme ronde et sa petite taille le rendent idéal comme réveil. Enfin pour terminer, le géant américain a dévoilé les Echo Buttons. Ces boutons permettent d’interagir avec les objets connectés de la gamme Echo. Il sera ainsi possible de jouer à des petits jeux, contrôler la musique ou les lumières, etc… Amazon compte sur le lancement de son SDK pour attirer les développeurs.

Fire TV 4K : Amazon à l’assaut du Chromecast Ultra

Aux côtés de la gamme Echo, la société américaine a aussi levé le voile sur la nouvelle version de son dongle Fire TV. Jusqu’alors limité à la définition 1080p, la Fire TV adopte dorénavant le support de la 4K. Son look change aussi et ressemble maintenant à un Chromecast de forme carré. Mais contrairement à son concurrent de Google, le dongle Fire TV 4K fonctionne en toute autonomie. Pas besoin de smartphone pour lancer un film donc. Une télécommande permet de diriger le petit appareil et d’utiliser Alexa grâce à un microphone intégré.

Le dongle Fire TV 4K est compatible avec les formats HDR et le son Dolby Atmos. Le petit engin se place donc en concurrence directe avec le Chromecast Ultra sorti en début d’année. Malheureusement, aucun des appareils dévoilés par Amazon ne sont disponible pour la France actuellement. Il faudra donc patienter encore de longs mois avant d’espérer voir Alexa apparaître dans notre langue, ce qui laisse Google seul maître à bord dans nos contrées pour l’instant.

La nouvelle gamme Echo d’Amazon est extrêmement intéressante. Dommage qu’elle ne soit pas disponible en France actuellement. Entre Google et Amazon, quelle gamme avec assistant vocale vous semble la plus pertinente ?