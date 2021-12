Amazon Echo Spot : test & avis de l’assistant vocal à écran

Après la commercialisation en juin des enceintes Echo et Echo Dot, Amazon vient de lancer son Echo Spot. Son atout ? Un écran tactile qui vient renforcer la partie vocale. Mais est-ce réellement utile ? Voici notre avis après plusieurs jours de prise en main.

Prix et caractéristiques techniques

L’Echo Spot est une enceinte connectée – ou un réveil-matin intelligent, au choix – doté d’un écran tactile. C’est d’ailleurs à peu près le seul point différenciant par rapport aux assistants vocaux des concurrents. Mais ce petit écran de 64 mm pourrait faire justement toute la différence. Celui-ci est d’ailleurs entièrement tactile.

Disponible en noir ou blanc, Echo Spot est relativement compact : 104 x 97 x 11 mm pour un poids de 420 grammes. Ces dimensions lui permettent de passer partout dans la maison, pourvu qu’une prise secteur soit relativement proche. Pour écouter les commandes vocales, quatre microphones sont disposés sur le haut de l’appareil. Trois boutons physiques au même endroit permettent de gérer le volume et l’activation/coupure des micros et de la caméra. Car oui, il y a une caméra intégrée à l’engin !

Niveau son, l’enceinte connectée est dotée d’un haut-parleur de 36 mm dont Amazon ne dévoile pas la puissance. On imagine qu’elle ne dépasse pas 5W. Enfin, pour joindre le Cloud et traiter les ordres, Echo Spot utilise le WiFi 802.11 a/b/g/n. Le Bluetooth est aussi de la partie, tout comme une prise casque afin de lier des enceintes plus puissantes. Une bonne initiative de la part du géant américain.

L’ensemble est commercialisé à 129.99€ sur Amazon. Régulièrement, le prix est en baisse, n’hésitez donc pas à attendre les soldes ou autres promos spéciales pour profiter de jolis rabais.

Vidéo de prise en main

Design

C’est indéniable, l’Echo Spot est un joli appareil. Dès l’ouverture de la boite, il séduit par sa qualité de conception. Il semble relativement robuste malgré l’emploi de plastique pour la coque. Il n’y a pas de craquement, ni de partie mal assemblée. Les boutons physiques ne bougent pas dans leurs emplacements. Bref, c’est très bien conçu !

Du côté de l’écran, c’est là aussi une belle réussite. Amazon ne précise pas la technologie employée, mais il s’agit vraisemblablement d’IPS. Les couleurs sont vives et les angles de vision très larges. Ajoutez à ça de jolies animations, l’ensemble est plutôt flatteur. Rien de révolutionnaire cependant, n’importe quel smartphone milieu de gamme offre les mêmes prestations de nos jours. Les contrôles tactiles sont cependant bien pratique pour gérer la musique ou le visionnage des films.

Au final, Echo Spot est un joli appareil au look soigné. Il passe partout dans la maison, du bureau à la chambre en passant par la cuisine.

Prise en main

Compatibilité : Android 5.0+ et iOS 9.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi 6 sous Android 8.0

Il est temps de passer aux choses sérieuses. La configuration de l’Echo Dot peut se faire de deux façons : via l’application Amazon Alexa sur smartphone ou directement depuis l’écran tactile de l’appareil. C’est pour celle-ci que j’ai opté. Les étapes sont très simples : on choisi la langue, on rentre le mot de passe du réseau WiFi et on laisse se faire les mises à jour. Après cette dernière étape assez longue, l’Echo Spot est opérationnel en moins de 10 minutes, n’attendant que les instructions.

L’engin est très simple à prendre en main. Il semble tourner sous une version modifiée d’Android, à l’instar des tablettes Kindle Fire. Tout les mouvements sont à base de glissements ou d’appuis simples sur la dalle tactile. Les paramètres sont accessibles en glissant de haut en bas. On navigue dans les divers menus avec des swipes horizontaux et verticaux. Rien de bien difficile donc. Il faut dire que la plupart du temps, c’est la voix qui gère les fonctions.

L’interface de base permet de paramétrer l’apparence de l’horloge, les informations – comme la météo, les news – qui défilent sur l’écran et les fonds d’écran. Un mode veille peut être défini afin d’éviter une activation accidentelle la nuit. Notez d’ailleurs qu’à partir du coucher du soleil, l’écran passe lui aussi en veille, affichant simplement l’heure en rouge foncé sur fond noir. L’ensemble est donc plutôt bien pensé.

Reconnaissance vocale

Tout comme sur l’Echo Dot, Alexa a encore des progrès à faire. Les commandes de base comme “Ecouter la musique” ou “Mets une alarme à 8h du matin” fonctionnent très bien. Des demandes plus techniques comme ajouter des tâches à une liste de choses à faire fonctionnent là aussi très bien. Mais bien vite on arrive aux limites de l’assistant vocal.

Le calendrier n’est pas encore géré. Impossible donc de rajouter des rendez-vous ou d’en consulter. Impossible aussi de visionner des bandes-annonces de films sur l’écran. C’est pourtant le genre de choses promises par Amazon, mais il faudra attendre visiblement un petit moment avant que ça n’arrive en France.

Alexa bénéficie malgré tout de l’appui des Skills pour s’améliorer. Deezer, Philips Hue, Netatmo… De nombreuses marques proposent leurs commandes sous forme de Skills à rajouter à l’Echo Spot. L’écosystème s’agrandit ainsi de jour en jour. Amazon rattrape presque Google sur son terrain, malgré son arrivée très récente en France. L’idéal sera d’attendre quelques mois que l’assistant vocal d’Amazon s’améliore, sa compréhension restant parfois assez aléatoire.

Services Amazon

Vous utilisez une liseuse Kindle ? Vous possédez un abonnement Amazon Prime ? Ou alors un forfait Amazon Music Unlimited ? Dans ce cas, l’Echo Spot sera un allié de poids pour utiliser ces services maintenus par le géant américain. Rien qu’avec un compte Prime, vous pourrez écouter 2 millions de titres différents sur l’enceinte à écran. La jaquette de chaque morceau musical s’affiche alors. Toujours avec Prime, vous pouvez regarder des films directement tirés de Amazon Vidéo. Pas forcément le mieux vu la taille de l’appareil, mais l’option reste sympa.

Amazon profite aussi des capacités d’Alexa pour rendre possible la lecture de livres électroniques. Deux options s’offrent à vous : lire depuis Audible des audio-books ou alors laisser la synthèse vocale prendre la main en lisant les e-books de votre bibliothèque Kindle. Honnêtement, Audible est de bien meilleure qualité. C’est cependant très sympa d’avoir la possibilité de lire les ouvrages achetés sur une liseuse Kindle. La voix robotique d’Alexa ne s’en sort pas aussi bien qu’un humain, mais l’ensemble reste assez unique en son genre dans le monde des enceintes connectées.

Ce n’est pas suffisant ? Alors sachez qu’il est possible de passer des commandes sur Amazon directement avec la voix. La présence de l’écran tactile facilite grandement la tâche qui s’avérait très aléatoire sur Echo Dot. Ce n’est pas encore parfait, l’enceinte a souvent du mal à reconnaître le nom des produits. Mais l’expérience vaut le coup d’œil, ne serait-ce que pour le potentiel qu’elle représente. Ou sinon, vous pouvez utiliser votre smartphone, solution bien plus simple et rapide !

Dernier point : la visioconférence. Avec la caméra on peut appeler des contacts qui nous verrons. Malheureusement, ça ne marche qu’avec les appareils Alexa. Il faudra donc installer l’application sur les smartphones de votre famille ou de vos amis. A moins d’avoir d’autres Echo Spot dans la maison. L’emploi reste donc limité pour le moment…

Qualité sonore

Quand il s’agit d’enceintes connectées, le son est rarement parmi les meilleurs. L’Echo Spot ne fait pas exception. Si la voix d’Alexa est plutôt bien rendue avec des mediums bien présents, l’absence presque totale de basses et des aigus en retrait ne feront pas de cet appareil un incontournable pour les mélomanes. Le petit haut-parleur de 36 mm sera malgré tout suffisant pour l’utilisation de l’assistant vocal.

Mais qu’en est-il des microphones ? Il y en a quatre sur le haut de l’Echo Spot. Ils souffrent là aussi des mêmes handicaps que leurs homologues, à savoir des difficultés à gérer les commandes en milieu bruyant ou lorsqu’on est trop éloigné. Placée dans une chambre, l’enceinte à écran d’Amazon sera plus facile à manipuler que dans une pièce avec la TV allumée et la famille en pleine discussion !

Conclusion

