Amazon Echo Dot & Tap : transformez vos enceintes en assistant vocal

Amazon présente deux nouveaux accessoires pour sa gamme Echo. Le Echo Dot se connecte à n’importe quel sound system pour y associer l’assistant vocal Alexa. Le Echo Tap est une enceinte mobile de qualité incluant elle aussi Alexa.

Il y a environ un an, Amazon lançait Echo, une enceinte pourvue d’un assistant digital vocal baptisé Alexa. En ce début d’année, la firme américaine revient avec une version hautement améliorée de son appareil.

Amazon Echo Dot

Le Echo Dot se présente comme un cylindre compact. Lorsque l’assistant vocal est à l’écoute, l’objet s’illumine d’un anneau bleu. Contrairement à la première version, cet appareil peut se connecter à n’importe quelle enceinte par l’intermédiaire du Bluetooth ou du câble audio inclus.

Par ailleurs, l’assistant vocal Alexa est beaucoup plus réactif et compréhensif qu’auparavant. La qualité sonore est également améliorée. L’intelligence artificielle peut répondre aux questions posées, mais permet également de choisir la musique à diffuser via Spotify ou un autre service de streaming musical.

Amazon Echo Tap

Amazon propose également l’Amazon Echo Tap. Cette enceinte portable compatible Bluetooth et Wi-Fi délivre un son de haute qualité grâce à deux haut-parleurs stéréo Dolby diffusant à 360°. Là encore, cet appareil est compatible avec l’assistant vocal Alexa.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, ces deux appareils ne sont disponibles qu’aux États-Unis. L’Echo Dot est tarifé à 89,99 dollars, contre 129,99 dollars pour l’Echo Tap.