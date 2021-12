Amazon Echo : les enceintes connectées Alexa enfin disponibles en France !

Nous les attendions en avril. Après deux mois de retard, les enceintes Amazon Echo arrivent enfin en France. Pour l’occasion, les prix baissent de 50%. Faut-il pour autant craquer ?

Jusqu’à maintenant, seules les enceintes connectées de Google étaient disponibles en France, assurant ainsi l’hégémonie de la firme de Mountain View sur notre sol. La concurrence commence enfin à arriver, Amazon damant le pion de quelques jours à Apple.

Dotées de l’assistant vocal Alexa, les enceintes connectées Amazon Echo sont donc maintenant disponibles en trois déclinaisons : Echo, Echo Dot et Echo Spot (on en avait parlé ici). Le dernier modèle est probablement le plus intéressant puisqu’il embarque un écran. L’enceinte connectée peut ainsi faire office de réveil high-tech répondant à la voix et affichant diverses informations comme la météo ou le planning de la journée.

Les enceintes Amazon Echo surpassent Google aux USA, mais en sera-t-il de même en France ? Il faudra attendre les premiers tests pour se faire une idée. Toujours est-il qu’Amazon a l’avantage de proposer des enceintes facilement programmables grâce aux Skills d’Alexa. Ces Skills permettent de rajouter facilement des fonctions à l’assistant vocal Alexa.

Pour le reste, ça fonctionne comme avec Google Assistant : il suffit de prononcer un mot déclencheur et d’énoncer une action. Mettre la musique, écouter le planning de la journée ou allumer une lampe : Alexa devrait être capable de gérer toutes ces actions en français dès maintenant !

Amazon Echo : prix et disponibilité

Les enceintes dotées d’Alexa ne seront pas disponibles immédiatement. Les précommandes sont cependant ouvertes dès maintenant sur le site français Amazon. Les modèles Echo Dot et Echo sont affichés respectivement à 29.99€ et 49.99€. Les livraisons auront le 13 juin 2018.

Pour le modèle Echo Dot avec écran, il faudra être plus patient. Affiché à 64.99€, il sera livré le 23 juillet seulement.

Les prix affichés pour le moment sont destinés au lancement. Ils doubleront le jour de la sortie officielle. On sent qu’Amazon fait tout pour attirer un maximum de public avant le lancement du Home Pod d’Apple le 18 juin. Le libraire américain réussira-t-il aussi à rattraper Google sur le sol français ? Difficile à dire pour l’instant. Les premiers mois seront probablement fatidiques pour les enceintes connectées Echo.

Nous vous proposerons un test dès que possible afin que vous puissiez vous faire une idée de la qualité de la gamme Amazon Echo. En attendant, n’hésitez pas à nous donner vos avis sur ces nouvelles enceintes connectées dans les commentaires.