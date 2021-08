Amazon Dash Button : le bouton connecté pour faire les courses

Amazon vient de lancer une toute nouvelle gamme de produits : des boutons connectés qui simplifient notre façon de faire les courses. Flop ou innovation ?

Qui n’a jamais pesté face à un produit vaisselle vide alors que les courses ont été faites la veille ? La société américaine Amazon vient de dévoiler le Dash Button, un petit objet connecté qui plaira aux têtes en l’air. A priori, il s’agit d’un bouton tout bête, mais le module va se connecter à votre smartphone sous Android 4.1+ ou iOS 8.3. Une fois appairé, il suffit de le lier à votre compte Amazon et de le configurer pour un type de commande précis : liquide vaisselle, savon, etc… Fixez-le près des produits à renouveler et quand la pénurie arrive, cliquez sur le Dash Button. Une commande sera immédiatement passée sur le site Amazon. Simple et pratique !

Il existe des boutons pour de nombreuses marques connues, la plupart centrées sur les produits d’entretien (matériel et corporel). Que les parents de petits bouts se rassurent, il y a une protection contre les appuis abusifs si leur cher bambin s’amuse à faire du tam-tam sur le bouton. Un seul appui est pris en compte à la fois et aucune commande n’est validée tant que la précédente n’est pas livrée. En cas d’erreur, vous pouvez aussi annuler une commande avant son envoi. Amazon a donc bien réfléchi au fonctionnement de son bouton connecté. Concernant les prix, ils sont les mêmes que pour une commande classique, les membres Premium bénéficiant de la livraison gratuite.

Commercialisé à 4.99€, le Dash Button est une petite idée sympathique qui pourra probablement vous sauver la mise en cas d’urgence. Dommage qu’il soit réservé aux membres Premium seulement, peut-être que ça changera dans le futur. Notez que pour son lancement, Amazon offre 4.99€ de remboursement après la première pression, ce qui fait que le bouton est gratuit.

Avec le Dash Button et la livraison par drone, Amazon tente de réinventer les courses de façon moderne. Mais êtes-vous convaincus par ces innovations ? Les commentaires n’attendent que vous !