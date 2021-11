Xiaomi Amazfit Bip : notre test du bracelet GPS cardio à moins de 60€

Xiaomi continue sa course au traqueur d’activité low-cost avec l’Amazfit Bip. Nous l’avons testé plusieurs jours et vous livrons maintenant notre avis sur ce bracelet connecté sport à moins de 60€.

Prix et spécifications

On connait bien Xiaomi qui est une marque chinoise réputée pour la qualité de ses produits et surtout leurs prix bas. Il manquait cependant un produit entre le vieillissant Mi Band 2 et l’excellente montre sport Amazfit Pace. Un vide maintenant comblé par le Bip, nouveau venu dans la gamme du constructeur chinois. Commercialisé à 60€ sur Gearbest, son prix baisse régulièrement à moins de 50€.

Pour ce prix, on ne s’attend pas à un objet connecté aussi bien fourni que la Fitbit Ionic pour ne citer qu’elle. Cependant, le petit traqueur chinois dispose d’une solide fiche technique :

Ecran réflectif tactile 1.28″ (176 x 176 px)

GPS, capteur de rythme cardiaque, baromètre

Bluetooth 4.0

Certification IP68

Batterie 190 mAh

Le premier point réellement impressionnant pour cette gamme de prix est la présence du GPS. En général, il faut compter 150€ pour avoir ce type de matériel. On notera ensuite que l’écran est en Gorilla Glass. Et cerise sur le gâteau, la batterie est annoncée pour tenir jusqu’à 45 jours ! Xiaomi frappe fort en proposant autant de bons points pour un prix si bas. Il sera difficile pour les autres constructeurs de s’aligner.

Design

Le premier regard sur l’Amazfit Bip fait immédiatement penser à l’Apple Watch. Même look rectangulaire aux bords arrondis, le petit bouton sur le bord droit… Le constructeur chinois ne va pas chercher bien loin. Un constat qui lui a souvent valu des problèmes avec la marque américaine d’ailleurs. Malgré tout, le traqueur chinois reste très agréable à l’œil. Et il passe totalement inaperçu au poignet grâce à son poids de seulement 31 grammes.

Le bracelet en silicone peut facilement se détacher afin de le remplacer par un modèle plus solide. Il suffit juste d’utiliser un modèle compatible de 20 mm d’entre-corne.

Du côté de l’écran, Xiaomi fait une fois de plus le choix d’une dalle réflective. Tout comme sur l’Amazfit Pace, l’écran reste allumé en permanence et visible même en plein soleil. Il adopte cependant une teinte jaunâtre et doit s’appuyer sur un rétro-éclairage en basse luminosité. La définition n’est pas des plus élevées, mais reste suffisante pour afficher correctement l’heure et vos paramètres vitaux. Les cadrans – ou watchfaces – sont modifiables directement depuis le traqueur ou via l’application. L’Amazfit Bip assure ainsi le minimum vital. Les plus bidouilleurs peuvent même installer des cadrans tiers depuis Internet.

Le bouton sur le côté droit sert à activer la dalle tactile avec un appui court. Un appui long permet d’utiliser un raccourci vers l’une des activités sportives reconnue par le traqueur. Simple et efficace !

Application Mi Fit

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous Android 7.1 Nougat

Étonnamment, ce n’est pas l’application Amazfit qu’il faut utiliser avec l’Amazfit Bip, mais Mi fit. Ce n’est pas bien grave en soit, les deux applications sont de bonne qualité. Mi Fit offre une interface simple à appréhender et regroupe les données essentielles. On reste en-dessous de la qualité de Samsung Health ou Fitbit, mais c’est néanmoins suffisant pour faire l’essentiel. Les mises à jour régulières améliorent Mi Fit depuis des années. Si l’application est maintenant traduite en français, ce n’est malheureusement pas le cas de l’Amazfit Bip dont l’interface est uniquement en anglais.

Au sein de l’interface, vous pourrez voir vos nombres de pas, le suivi du rythme cardiaque ainsi qu’un résumé des activités enregistrées manuellement via le traqueur. Je ne m’étendrai pas trop sur cette application. Je vous invite à consulter mon test du Mi Band 2 pour en savoir plus. Voyons plutôt sans tarder le fonctionnement du traqueur d’activité.

Prise en main du traqueur Amazfit Bip

Après une connexion et plusieurs mises à jour sans aucun souci, j’ai pu commencer à essayer le traqueur de Xiaomi. Bien qu’ayant une interface en anglais, celui-ci reste très simple d’emploi. Le cadran principal affiche l’heure. Il suffit ensuite de glisser de droite à gauche pour afficher les diverses fonctions dont voici la liste :

Status

Activité

Météo

Alarme

Minuteur

Boussole

Paramètres

Depuis l’application Mi Fit, vous pouvez organiser les catégories dans l’ordre qu’il vous plait ou les supprimer. Un bon point pour la personnalisation donc. Mais il est temps de passer aux exercices. Et là, j’avoue être resté sur ma faim : l’Amazfit Bip n’en propose que 4. Marche à pied, course sur tapis, course à pied ou cyclisme, il ne faudra pas être trop gourmand. Pas de natation en vue, vous devrez garder les pieds sur terre. Mais encore une fois, on reste sur un appareil à 60€.

Lors de l’exercice, le cadran du traqueur affiche les informations classiques : rythme cardiaque, vitesse, longueur de la foulée, distance parcourue, durée d’activité… Je n’ai pas relevé de grosse incohérence. En revanche, on ne voit pas la trace GPS en temps réel comme sur l’Amazfit Pace. Il faut attendre la fin de l’activité pour visualiser la route suivie. Pas besoin d’emmener le smartphone lors de l’exercice, toutes les données sont stockées sur le traqueur.

Plus classiquement, l’Amazfit Bip peut vibrer pour vous rappeler de bouger ou servir de réveil le matin. Il ne sait pas faire réveil intelligent par contre… Vous pouvez aussi afficher des notifications pour vos SMS ou mails reçus, mais aucune interaction n’est possible. Malgré son aspect physique, le traqueur de Xiaomi n’est pas une montre connectée.

Précision des relevés

L’Amazfit Bip oscille entre le moyen et le bon pour ce qui est de la qualité des relevés. Le petit traqueur souffre ainsi d’un suivi du sommeil assez mauvais, mais se rattrape grâce à son GPS sur les autres données. Le suivi du rythme cardiaque est de bon aloi. Il ne m’a pas donné de résultats abracadabrants comme j’ai pu en constater parfois sur des traqueurs plus onéreux. Notez que les relevés du pouls se font sur des intervalles assez larges : 1, 10 ou 30 minutes. Il ne fonctionne donc à plein régime que lors des activités enregistrées manuellement.

Dans l’ensemble, Xiaomi accomplit un bon travail avec son traqueur. Il sera suffisant pour les débutants ou les personnes qui ne veulent pas une usine à gaz comme on en trouve chez Garmin par exemple.

Autonomie

Le Mi Band 2 avait placé la barre très haute pour l’autonomie. L’Amazfit Bip va encore plus loin en proposant 45 jours sans recharge. Si ce temps est à prendre avec des pincettes, je dois avouer que le traqueur s’en tire très bien. J’ai ainsi perdu seulement 10% de batterie en 4 jours. J’ai pourtant activé le relevé de rythme cardiaque permanent et la luminosité du rétro-éclairage à la moitié. Je pense donc qu’on peut largement tenir un mois avec quelques exercices suivis par le GPS entre-temps.

La recharge demande pas mal de patience : environ 2h30. Pour ça, un chargeur sous forme de dock est fourni dans la boite. Il est sobre mais élégant, ça change des bêtes fils qu’on doit se coltiner d’habitude !

Conclusion

