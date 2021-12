Accueil » Actualité Adobe lance Creative Cloud Express – la simplicité pour les créateurs Actualité Adobe lance Creative Cloud Express – la simplicité pour les créateurs Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Adobe développe maintenant son concept express et rassemble tous les éléments basés sur le cloud sous le nom de “Creative Cloud Express”, qui, avec Photoshop Express existant, complète l’ensemble du processus de création, de la gestion simple et rapide des images à la composition simple et rapide, en mettant l’accent sur la simplicité et flux de travail rapide.

La gestion des images via Ipad s’est développée d’année en année et est maintenant si avancée que la gestion des calques et la synchronisation des fichiers fonctionnent sans douleur, et s’ouvre pour une gestion des images plus flexible – quelque chose que nous avons écrit dans notre guide “Photoshop pour Ipad – donc vous éditer directement dans l’image “.

Il a déjà été possible de rassembler à la fois des photos et des graphiques sur le cloud via Creative Cloud, puis via Adobe Spark pour créer facilement des pages graphiques, mais aussi Photoshop Express pour pouvoir traiter les photos avec plus de finesse sur, entre autres, téléphone portable. ou tablette, ou la manipulation d’images brutes sur Ipad.

La nouvelle gestion basée sur le Web et les applications est basée sur des projets et vous permet de créer rapidement des publications et des histoires Instagram et Faceook, des affiches, des logos, des dépliants, des invitations ou des couvertures Youtube à l’aide de modèles existants. À l’aide de la technologie d’IA d’Adobe Sensei, vous pouvez également supprimer les arrière-plans, découper ou fusionner des séquences vidéo en images GIF.

Le projet que vous créez sur une plate-forme devient disponible pour travailler sur une autre à l’aide de la synchronisation dans le cloud, même si l’application mobile n’a pas exactement les mêmes fonctionnalités. Cependant, les projets ne sont pas encore synchronisés entre Photoshop Express ou Premiere Rush.

Gestion vidéo facile

La simplicité est au centre de la manipulation, et s’adresse à ceux qui manipulent à la fois des photos, des vidéos ou des graphiques vectoriels dans leurs productions. La gestion vidéo en particulier est une partie qui a été simplifiée, avec la possibilité de mettre en œuvre le redimensionnement, la fusion, les conversions, le recadrage, les ajustements de vitesse et le rognage de manière rapide et facile, ce qui peut autrement prendre beaucoup de temps.

La manipulation se fait par glisser-déposer pour les fichiers multimédias, et peut être manipulée après le téléchargement. Alternativement, en s’abonnant à Adobe Stock ou Adobe Fonts, il peut utiliser ces images ou polices dans sa production.

Caractéristiques principales

Fonctionnalités de glisser-déposer pour personnaliser rapidement des milliers de modèles.

20 000 polices premium d’Adobe et 175 millions d’images Adobe Stock sous licence libres de droits.

Fonctionnalités de recherche et de découverte optimisées par Adobe Stock Marketplace.

« Actions rapides » d’Adobe Sensei pour supprimer les arrière-plans, découper et fusionner des vidéos en GIF et convertir/exporter des fichiers PDF

Gérez les workflows de publication sur les réseaux sociaux de manière transparente via la fonctionnalité ContentCal, lorsqu’elle est intégrée à Adobe.

Intégration avec les bibliothèques Creative Cloud.

Creative Cloud Express est gratuit et disponible dès maintenant via l’application CC ou express.adobe.com et l’application Creative Cloud Express : Design dans l’Appstore pour Iphone et Ipad, et dans Google Play pour Android. Pour l’abonnement premium (qui est inclus dans CC Tous les programmes et certains autres abonnements) avec plusieurs fonctions, l’abonnement coûte 11,99 euros par mois.

Adobe annonce également que CC Express pour les entreprises et les groupes de travail sera lancé en 2022.