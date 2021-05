Accueil » Etude 78 millions d’objets connectés vendus en 2015 (+172%) Etude 78 millions d’objets connectés vendus en 2015 (+172%) Rédaction AfricaDaily 160 Vues

Selon une récente étude publiée par IDC, un total de 78 millions d’objets connectés ont été vendus sur l’ensemble de l’année 2015. Le marché enregistre par conséquent une croissance phénoménale.

L’internet des objets est un marché récent, mais sa croissance semble tout bonnement effrénée. Sur l’ensemble de l’année 2015, 78 millions d’objets connectés ont été vendus, selon IDC. Par rapport à 2014, ce nombre représente une hausse de 171,6%.

Cette évolution ahurissante est principalement liée à l’essor des « wearables » (ou technologie portable en français), comprenant les montres et bracelets connectés. 27,4 millions d’accessoires supplémentaires ont été vendus au cours du quatrième trimestre de l’année passée, pour une croissance de 127%.

Après les passionnés de nouvelles technologies et les sportifs, le grand public commence à son tour à s’intéresser à ces gadgets électroniques portables. Cette démocratisation est notamment liée à la sortie de l’Apple Watch, survenue au printemps dernier. Grâce à sa popularité, la firme à la Pomme a su attirer l’attention des consommateurs vers cette nouvelle catégorie de produits.

2015, l’année de la démocratisation des technologie portable

Sur l’ensemble de l’année, malgré le prix élevé de sa montre connectée, Apple arrive en troisième position du classement mondial des vendeurs de wearables, avec 11,6 millions d’unités vendues pour 14,9% de parts du marché. Elle est devancée par la marque chinoise Xiaomi, très réputée en Chine, avec 12 millions de bracelets connectés écoulés soit 15,4% de parts du marché. La première place du classement est occupée par Fitbit, leader incontestable avec ses bracelets destinés aux sportifs. La firme s’accapare 26,9% de parts du marché en vendant 21 millions d’unités.

Les quatrièmes et cinquièmes places sont respectivement occupées par Garmin et Samsung. Le premier récupère 4,2% de parts grâce à ses 3,3 millions d’accessoires vendus, tandis que le second se contente des 4% restants en écoulant 3,1 millions de montres Gear S2 et autres gadgets connectés.

Q4 2015, la montée en flèche d’Apple

Au dernier trimestre 2015, toutefois, durant la période des fêtes, Apple est parvenue à surpasser Xiaomi. L’entreprise californienne est parvenue à se hisser en seconde place du classement, avec 4,1 millions d’unités vendues pour 15% de parts du marché. Xiaomi quant à elle a vendu 2,7 millions d’accessoires, pour un total de 9,7% de parts du marché. Malgré tout, la firme chinoise enregistre une croissance de 258,5% par rapports au dernier trimestre 2014, au cours duquel elle n’avait vendu que 0,7 millions d’unités.

De son côté, Fitbit a perdu des parts de marché et passe de 43,9% en 2014 à 29,5% en 2015. Elle reste toutefois numéro 1 avec 8,1 millions d’exemplaires vendus contre 5,3 en 2014, soit une croissance de 52,8%. En bas du top 5, Samsung est lui aussi parvenu à devancer Garmin. Le géant coréen a écoulé 1,3 million d’accessoires contre 0,8 durant les fêtes 2014. Sa croissance est donc de 65%.

Avez-vous eu un accessoire connecté pour noël ?