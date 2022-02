Accueil » Animaux 5 objets connectés pour votre animal de compagnie Animaux 5 objets connectés pour votre animal de compagnie Rédaction AfricaDaily 1460 Vues

Tous nos objets deviennent peu à peu des accessoires numériques et connectés et nos animaux de compagnie en bénéficient aussi. Quels objets pouvez-vous déjà leur offrir ?

Une multitude d’appareils de plus en plus performants nous permettent de communiquer sans limites et d’obtenir des informations sur des millions de sujets en un seul clic. Grâce à des logiciels infaillibles, nous pouvons surveiller, mesurer, localiser, découvrir, etc. Mais qu’en est-il nos animaux de compagnie ? Nos plus fidèles compagnons sont eux aussi concernés par cette transformation. Voici 5 objets connectés à offrir à votre animal de compagnie.

1) Localiser votre animal

Le concept de géolocalisation du GPS repose sur une technique relativement simple. Les fabricants proposent des colliers qui renferment une puce ou une carte SIM. En téléchargeant le programme correspondant dans un ordinateur ou un smartphone, on peut voir apparaître une carte ainsi que la localisation actuelle de l’animal. Cela va intéresser les maîtres dont les chiens ou les chats s’échappent trop souvent. Des modèles plus évolués permettent désormais de mesurer les dépenses caloriques de votre animal ou d’être immédiatement alerté en cas de chute ou d’accident de l’animal.

On peut citer les modèles suivants : Weenect (pour chien ou chat) mais il est possible de trouver une multitude de modèles sur les sites ecommerce comme Cdiscount.

2) Contrôler son alimentation

Les nouveaux distributeurs d’aliments pour animaux sont dotés d’un doseur et d’un détecteur électronique. Il suffit de charger le réservoir avec des croquettes et de programmer le mécanisme de distribution. Vous pouvez indiquer une heure précise à laquelle la gamelle va se remplir ou commander au mécanisme de s’activer dès que le chien s’approche. Vous pouvez aussi le contrôler à distance grâce à une application dédiée.

Regardez du côté de Petzi un distributeur d’aliment pour animaux avec caméra intégrée que vous pouvez contrôler à distance depuis votre smartphone. Disponible sur Amazon pour 170$.

3) Surveiller votre animal

Les systèmes de télésurveillance traditionnels se déclinent sous des formes diverses. L’un des concepts qui ont le vent en poupe est celui de l’installation d’une caméra vidéo dans votre maison pour surveiller votre animal quand vous n’êtes pas là. Activez l’application et visionnez en direct ce que fait votre fidèle compagnon en ce moment.

Mais lorsqu’on parle de surveillance, il s’agit aussi de surveiller la santé de votre animal. Pour cela des objets connectés existent comme le Voyce un collier qui mesure l’activité physique de votre animal (déplacements, calories brulées, fréquence cardiaque etc …).

4) Communiquer avec lui

Vous pensez que votre animal déprime quand vous n’êtes pas là ? Alors, installez un système de télésurveillance plus sophistiqué qui vous permet de recevoir des images et du son, mais aussi de parler avec lui et de vous montrer sur un écran. Pourquoi ne pas instituer une petite vidéoconférence à 10h par exemple durant votre pause-café au bureau ? Toutou sera sûrement fidèle au poste chaque matin.

On vous laisse juger de l’utilité et la pertinence d’un tel produit mais si ça vous intéresse sachez que Petchatz répondra à vos besoins. Dès que l’envie vous prend, activez le boitier qui émet des ultrasons censés attirer votre chat. Vous pouvez également activer la fonctionnalité de détecteur de mouvement qui s’activera lorsque votre chat passera devant …

5) Le traducteur instantané

Ce dernier objet connecté est sans doute le moins abouti de cette sélection. Il s’agit du projet NoMoreWoof. L’accessoire principal à l’aspect d’un collier qui serait doté d’un micro. La fonction de cet objet est de traduire les aboiements du chien en langage humain. Rassurez-vous, vous n’avez encore rien manqué. Le projet n’est que cela pour l’instant… un projet. Certains le qualifieront de loufoque, d’autres prédiront qu’un jour ou l’autre nos ingénieux appareils connectés y parviendront sans problème.

https://www.youtube.com/watch?v=CweAeshjObA

Votre animal de compagnie est-il destiné à devenir un geek ou bien considérez-vous que tout cela n’appartient qu’aux modes et à la fantaisie ?