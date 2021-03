Accueil » Auto/Moto 4 systèmes connectés Auto et Moto qui vont changer votre manière de conduire Auto/Moto 4 systèmes connectés Auto et Moto qui vont changer votre manière de conduire Rédaction AfricaDaily 548 Vues

Chaque fois qu’ils achètent un nouveau véhicule, les motards et les conducteurs d’automobile prennent conscience de l’importance grandissante de l’électronique. Dans ce processus évolutif, les constructeurs ont forcément de l’avance sur nous. Aujourd’hui, ils testent des prototypes toujours plus évolués qui nous apporteront davantage de confort de conduite et plus de sécurité. Voici 4 futurs concepts qui seront sûrement des objets usuels dans quelques années.

1- Le pare-brise à réalité augmentée

Le groupe PSA a présenté récemment un modèle de voiture équipé d’un pare-brise à réalité augmentée. Les indications permanentes qui apparaissent se limitent à la vitesse réglementaire et à celle du véhicule, le niveau d’essence et des flèches qui indiquent les changements de direction.

Toutefois, le système fait bien plus que cela, car ponctuellement, il mesure et affiche bien d’autres données. Il mesure la distance entre les véhicules et il adapte automatiquement sa vitesse en fonction de la distance de freinage ; il invite à une correction de la trajectoire quand le véhicule mord l’une des lignes blanches ; enfin, il détecte la présence d’obstacle sur la route ou la présence d’un piéton qui traverse. Ce système signé Peugeot peut donc analyser la conduite du chauffeur et l’informer. Il peut aussi corriger une erreur sans attendre de confirmation du chauffeur.

Sa commercialisation est prévue pour 2020 environ.

2- Contrôle de voiture à distance

Le contrôle à distance d’un véhicule fait partie de ce grand domaine de la recherche technologique appliqué aux voitures. Le constructeur Land Rover vient de présenter un accessoire utile, la télécommande à distance. L’utilisation de ce gadget est pratiquement sans limite, mais le cas le plus commun sera celui de faire faire un créneau à votre voiture en la dirigeant depuis le trottoir ou de la manœuvrer au millimètre près en lui faisant faire une marche arrière dans une ruelle étroite tout en étant à l’extérieur du véhicule.

L’étape d’après ? la voiture que vous déposez devant un parking et qui va chercher et se garer toute seule.

3- Carvi : l’aide à la conduite via votre smartphone

Pour aller un peu plus loin dans une conduite plus sûre et plus simple, le système CarVi se propose de fournir des informations importantes et en temps réel au conducteur de voiture via son smartphone. Grâce à une caméra embarquée et à une application iOS et Android, votre smartphone vous transmet des données précieuses comme la proximité d’un danger potentiel ou des erreurs de conduite (changement de voie, conduite rapide, conduite dangereuse…).

L’avantage de ce modèle est qu’il s’adapte et s’ajoute à n’importe quel véhicule même ancien. Disponible dès aout à 300$.

4- Casque IC-RL, le casque connecté pour motard

Les accidents en moto sont fréquents et souvent graves. Parmi les causes le plus souvent citées lors de ces accidents, le thème de l’angle mort qui se situe au-dessus de l’épaule est critique. Ambrose Dodson, un passionné de nouvelles technologies et de moto vient de créer un casque doté de 2 caméras positionnées sur la partie arrière. L’image qu’elles saisissent apparait alors sur la visière, comme s’il s’agissait de 2 rétroviseurs fixés au guidon. Cela permet au motard de voir derrière sans avoir à tourner la tête et donc en continuant à surveiller sa route.

Le casque IC-R est bourré de technologie. Il est équipé d’une carte à puce permettant les interfaces. Le casque se contrôle avec la voix, il permet de connaitre la météo et de naviguer dans ses appels téléphoniques sans jamais lâcher son guidon.

Chaque jour, nous découvrons de nouvelles technologies relatives à la mobilité et à la conduite. Nous sommes tout proche maintenant du moment où l’ordinateur de bord conduira seul notre véhicule. Pendant ce temps, nous dormirons ou que nous lirons un livre sur la banquette arrière. A suivre !